الارصاد : انخفاض ملموس على الحرارة
التاريخ
12/19/2023 10:11:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية انه سيطرأ يوم الجمعة، انخفاض ملموس على الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.
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