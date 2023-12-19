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الارصاد : انخفاض ملموس على الحرارة

12/19/2023 10:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية انه سيطرأ يوم الجمعة، انخفاض ملموس على الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

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