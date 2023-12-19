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شركة سدين لمواد التجميل تطلق حملة لعلاج أطفال غزة في مركز الحسين للسرطان

12/19/2023 10:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المدير العام لشركة سدين لمواد التجميل والمنسق لشؤون الشرق الأوسط حسام حتك عن إطلاق حملتها السنوية "Black December" والتي حملت عنوان "وجعهم وجعين.. حرب ومرض.. وراح نتبرع مرتين" العام الحالي وتوجيهها نحو دعم الأشقاء في قطاع غزة.
وقال حتك لـ"الوكيل الإخباري"، إن حملات الشركة المماثلة انطلقت منذ عام 2019 وبواقع حملتين سنويا، الأولى تكون في شهر أكتوبر وتكون موجهة نحو قضية محلية والثانية نحو دعم القضية الفلسطينية وهي ليست الأولى حيث كان هناك حملات مشابهة أثناء أحداث الشيخ جراح في القدس المحتلة وغيرها.
وأضاف أن الحملة تهدف للتبرع من قبل الزبائن والشركة وتتمثل بعند شراء أي زبون لمنتجات الشركة الخاصة للعناية بالشعر في أيام الخميس والجمعة والسبت من شهر ديسمبر الحالي وتبرعه بدينار واحد فإنه يحصل على منتج ثانٍ بنفس سعر المنتج الذي قام بشرائه أو أقل وبشكل مجاني على أن تقوم الشركة أيضا بالتبرع بدينار آخر لصالح الأشقاء في غزة، وتشمل هذه المنتجات (Milk_shake Simply zen- Depot)
وأشار إلى أن الحملة لاقت رواجا وتفاعلا كبيرا من قبل المواطنين الذين عبروا عن امتنانهم للحملة بهدف إيصال التبرعات لمستحقيها في قطاع غزة وستكون في هذا العام موجهة لصالح علاج مرضى السرطان الأطفال الذين تم إخلائهم ليتم علاجهم في مركز الحسين للسرطان، لافتا إلى أن الحملات التي تقوم بها الشركة حاصلة على موافقة الجهات المعنية وتكون في العادة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومركز الحسين للسرطان.

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