Tuesday, 19 December 2023 09:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الغذاء والدواء تلتقي ممثلي المنشآت السياحية في البترا

12/19/2023 10:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات خلال لقائه ممثلي المنشآت السياحية في البترا اليوم الثلاثاء، ضرورة الحفاظ على سمعة وجودة الغذاء الأردني في المنشآت الغذائية السياحية.
وأشار إلى أن إقليم البترا أحد النماذج السياحية الناجحة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على تقديم الخدمات الغذائية والصحية المناسبة للمواطنين في اللواء ولزوار المدينة من مختلف أنحاء العالم كجزء لا يتجزأ من الترويج السياحي للمملكة بشكل عام.
ولفت مهيدات أثناء استضافته من قبل سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إلى جهود المؤسسة في تطوير منظومة التفتيش وتعزيز البرامج التوعوية وبرامج الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية السياحية في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصولا لأعلى معايير جودة وسلامة الغذاء، ما يعزز سمعة الغذاء الأردني.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN19122023000208011052ID1107627772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث