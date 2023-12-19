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50 شهيداً بقصف إسرائيلي لبناية في حي الرمال بغزة

12/19/2023 10:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 50 شخصاً واصيب 12 آخرين، نتيجة قصف إسرائيلي لبناية في حي الرمال بمدينة غزة.


وقالت وسائل اعلام فلسطينية، إنه ما زال 50 مفقوداً مصيرهم مجهولا جراء القصف الإسرائيلي.


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