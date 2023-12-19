50 شهيداً بقصف إسرائيلي لبناية في حي الرمال بغزة

50 شهيداً بقصف إسرائيلي لبناية في حي الرمال بغزة
التاريخ
12/19/2023 10:11:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 50 شخصاً واصيب 12 آخرين، نتيجة قصف إسرائيلي لبناية في حي الرمال بمدينة غزة.
وقالت وسائل اعلام فلسطينية، إنه ما زال 50 مفقوداً مصيرهم مجهولا جراء القصف الإسرائيلي.
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