وزيرة الثقافة تزور معرض ومتحف السيرة النبوية في مقر الإيسيسكو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زارت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الثلاثاء، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الرباط.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، استمعت الوزيرة خلال الزيارة إلى شروحات مفصلة حول ما تتضمنه أجنحة وأقسام المعرض المختلفة، وتقنيات العرض الحديثة، التي تروي وتوثق بالتفصيل سيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام، وتنقل الزائر افتراضيا إلى زمن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.
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