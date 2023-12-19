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سرايا القدس: أوقعنا 7 جنود بين قتيل وجريح في الشجاعية

12/19/2023 10:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" سقوط 7 جنود إسرائيليين ما بين قتيل وجريح بعد اشتباكات وصفتها بالضارية في حي الشجاعية شرقي غزة.




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