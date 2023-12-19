سرايا القدس: أوقعنا 7 جنود بين قتيل وجريح في الشجاعية

سرايا القدس: أوقعنا 7 جنود بين قتيل وجريح في الشجاعية
التاريخ
12/19/2023 10:11:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" سقوط 7 جنود إسرائيليين ما بين قتيل وجريح بعد اشتباكات وصفتها بالضارية في حي الشجاعية شرقي غزة.
MENAFN19122023000208011052ID1107627769
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.