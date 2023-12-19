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مفاجآت عمّا يتعرض له الجيش الإسرائيلي بغزة !

12/19/2023 10:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة معاقي جيش الاحتلال ، انه من المتوقع إصابة 10 آلاف جندي بـ"اضطراب ما بعد الصدمة".
ونقلت وسائل اعلام عبرية عن رئيس المنظمة قوله ، الثلاثاء ، ان المعارك في قطاع غزة لا تشبه أي معارك سابقة.
في السياق ، قال رئيس المنظمة ان المستشفيات تُخرج الجنود المصابين بوقت أسرع مما هو مطلوب بسبب كثرة أعداد الجنود المصابين في المعارك بقطاع غزة.

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