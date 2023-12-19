مفاجآت عمّا يتعرض له الجيش الإسرائيلي بغزة !

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة معاقي جيش الاحتلال ، انه من المتوقع إصابة 10 آلاف جندي بـ"اضطراب ما بعد الصدمة".
ونقلت وسائل اعلام عبرية عن رئيس المنظمة قوله ، الثلاثاء ، ان المعارك في قطاع غزة لا تشبه أي معارك سابقة.
في السياق ، قال رئيس المنظمة ان المستشفيات تُخرج الجنود المصابين بوقت أسرع مما هو مطلوب بسبب كثرة أعداد الجنود المصابين في المعارك بقطاع غزة.
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