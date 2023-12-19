Tuesday, 19 December 2023 09:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد غياب أكثر من 4 أشهر.. كيفن دي بروين يعود إلى تدريبات مانشستر سيتي

12/19/2023 10:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عاد البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، لتدريبات السيتيسينز اليوم الثلاثاء بعد الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة أوائل الموسم وأبعدته عن الملاعب لأكثر من 4 أشهر.

وتعرض دي بروين للإصابة في أغسطس الماضي، ولم يشارك في المران الجماعي قبل اليوم، حيث تدرب مع باقي زملائه في جدة استعدادا لمواجهة أوراوا رد دايموندز الياباني، الليلة في نصف نهائي مونديال الأندية.

ومع ذلك، ليس من المرجح أن يعجل مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، بعودة دي بروين للعب في لقاء اليوم، ونفس الشيء بالنسبة للنرويجي آرلينغ هالاند الذي غاب عن آخر 3 مباريات بسبب مشكلة في القدم.

وحال تجاوز مانشستر سيتي هذه المباراة، سيواجه فلومينينسي البرازيلي في النهائي، الجمعة المقبل، لكن في حالة الخسارة سينافس على المركز الثالث أمام الأهلي المصري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN19122023000110011019ID1107627698

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث