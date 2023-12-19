بعد غياب أكثر من 4 أشهر.. كيفن دي بروين يعود إلى تدريبات مانشستر سيتي

(MENAFN
- Al-Bayan)
عاد البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، لتدريبات السيتيسينز اليوم الثلاثاء بعد الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة أوائل الموسم وأبعدته عن الملاعب لأكثر من 4 أشهر.
وتعرض دي بروين للإصابة في أغسطس الماضي، ولم يشارك في المران الجماعي قبل اليوم، حيث تدرب مع باقي زملائه في جدة استعدادا لمواجهة أوراوا رد دايموندز الياباني، الليلة في نصف نهائي مونديال الأندية.
ومع ذلك، ليس من المرجح أن يعجل مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، بعودة دي بروين للعب في لقاء اليوم، ونفس الشيء بالنسبة للنرويجي آرلينغ هالاند الذي غاب عن آخر 3 مباريات بسبب مشكلة في القدم.
وحال تجاوز مانشستر سيتي هذه المباراة، سيواجه فلومينينسي البرازيلي في النهائي، الجمعة المقبل، لكن في حالة الخسارة سينافس على المركز الثالث أمام الأهلي المصري.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN19122023000110011019ID1107627698
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.