بعد غياب أكثر من 4 أشهر.. كيفن دي بروين يعود إلى تدريبات مانشستر سيتي

عاد البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، لتدريبات السيتيسينز اليوم الثلاثاء بعد الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة أوائل الموسم وأبعدته عن الملاعب لأكثر من 4 أشهر.

وتعرض دي بروين للإصابة في أغسطس الماضي، ولم يشارك في المران الجماعي قبل اليوم، حيث تدرب مع باقي زملائه في جدة استعدادا لمواجهة أوراوا رد دايموندز الياباني، الليلة في نصف نهائي مونديال الأندية.

ومع ذلك، ليس من المرجح أن يعجل مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، بعودة دي بروين للعب في لقاء اليوم، ونفس الشيء بالنسبة للنرويجي آرلينغ هالاند الذي غاب عن آخر 3 مباريات بسبب مشكلة في القدم.

وحال تجاوز مانشستر سيتي هذه المباراة، سيواجه فلومينينسي البرازيلي في النهائي، الجمعة المقبل، لكن في حالة الخسارة سينافس على المركز الثالث أمام الأهلي المصري.

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