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الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا الزلزال

12/19/2023 10:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الهزة الأرضية التي تأثرت بها عدة مناطق في مقاطعة غانشو شمال غربي الصين، وتسببت في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الصينية وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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