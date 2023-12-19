الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا الزلزال

(MENAFN
- Al-Bayan)
عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الهزة الأرضية التي تأثرت بها عدة مناطق في مقاطعة غانشو شمال غربي الصين، وتسببت في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الصينية وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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