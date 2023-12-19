بتوجيهات منال بنت محمد.. مشاريع نوعية جديدة تعزز مشاركة المرأة في تحقيق مستهدفات أجندة دي 33

وجّهت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، مجلس إدارة المؤسسة وفريق العمل بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لتطوير مبادرات نوعية جديدة تعزز المشاركة الإيجابية والفاعلة للمرأة في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» التي تُعد منظومة متكاملة لبناء اقتصاد مستدام ومتنوّع، وتسهم في تعزيز تنافسية دبي في جميع المجالات وترسيخ مكانتها وجهة اقتصادية عالمية مفضلة للأعمال والتجارة والاستثمارات، ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأعلنت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المري، أن الفترة القادمة ستزخر بالمشاريع التي تحقق هذه الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، وتعزز تنافسية الإمارة عالمياً في جميع المجالات بمشاركة المرأة والرجل معاً، بما يعكس التزام المؤسسة بالارتقاء بالقدرات المهنية والقيادية للمرأة وتعزيز جودة حياتها، مع التركيز على زيادة مشاركتها الاقتصادية وتمثيلها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، وتوفير الأسس اللازمة لإنجاحها في ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة لعام 2023 الذي عقد في مقر المؤسسة، برئاسة منى غانم المري، وتم خلاله استعراض مشاريع المؤسسة في عام 2024 وإنجازات الربع الأخير من العام الجاري، إضافة إلى الفعاليات والمشاريع التي نفذها نادي دبي للسيدات وتأثيرها الإيجابي في تعزيز المشاركة الرياضية للمرأة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعضوات والزائرات.

عُقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من: مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، خولة راشد المهيري، والرئيس التنفيذي السابق لتطوير الأعمال والمنتجات بسوق أبوظبي للأوراق المالية، فهيمة عبدالرزاق البستكي، ومدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، موزة سعيد المري، ومصممة ورائدة أعمال الجود أحمد لوتاه، إضافة إلى المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي.

وقالت منى المري، إن المؤسسة تعتزم تنفيذ مبادرات نوعية في عام 2024 ضمن استراتيجية عملها 2023 – 2027، التي تركز على ترسيخ البيئة الممكنة للمرأة في سوق العمل، وبناء وتطوير الكفاءات القيادية النسائية وإعدادها للتعامل مع التحديات المستقبلية، ودعم التمثيل الخارجي للمرأة الإماراتية وتعزيز تأثيرها في المحافل العالمية، إضافة إلى العمل على توفير المحفزات والآليات اللازمة لتبني وتطبيق الأفكار الجديدة المتعلقة بريادة المرأة للأعمال وتعزيز مشاركتها في هذا القطاع الذي يُعد رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني.

مبادرات عالمية

وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من فريق عمل المؤسسة في الإعداد لتنظيم «منتدى المرأة العالمي – دبي 2024»، الذي وجهت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بتنظيمه للمرة الثالثة، في إطار نجاح الدورتين الماضيتين اللتين عقدتا في دبي عامي 2016 و2020 كمنصة استراتيجية عالمية للتأثير على السياسات والشراكات التي تعزز دور المرأة الإيجابي من أجل مستقبل أفضل للجميع، وتسليط الضوء على ما حققته من إنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والسعي للتوصل إلى حلول إبداعية للتغلب على التحديات التي تواجهها في بعض المجتمعات.

كما تم الاطلاع على الاستعدادات الجارية لتنظيم الدفعة الثانية من برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية 2024»، بعد النجاح الذي حققه البرنامج مع إطلاقه في العام الحالي وردود الفعل الإيجابية من قبل المشارِكات فيه وفريق الخبراء الذين قدموا البرنامج من ذوي الخبرات المتنوعة بمجالس إدارة مؤسسات عالمية مختلفة. وأثنى مجلس الإدارة على النتائج الإيجابية لبرنامج «المرأة في ريادة الأعمال»، الذي تم تنظيمه في دبي خلال شهر سبتمبر الماضي، بالتعاون مع كلية آشريدج هالت الدولية لإدارة الأعمال بالمملكة المتحدة، كما أشاد المجلس بالتنظيم الناجح للدفعة الثانية من برنامج الإرشاد المهني «Yes Mentorship program» الذي تم تنفيذه بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة.

نادي دبي للسيدات

واطلع مجلس الإدارة على مستجدات العمل في نادي دبي للسيدات، من خلال العرض الذي قدمته المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة نعيمة أهلي، وفي مقدمتها الاستعداد للاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس النادي والمبادرات التي نفذها خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضمن جهوده الرامية لتقديم أفضل الخدمات للعضوات والزائرات من مختلف الجنسيات ودعمه وتشجيعه لمشاريع رائدات الأعمال، إضافة إلى جهوده لتعزيز مشاركة المرأة في المجال الرياضي، حيث استضاف النادي فعاليات النسخة السادسة لبطولة «ترايثلون دبي للسيدات»، وانضم إلى وجهات تحدي دبي للياقة 2023 من خلال إتاحة مرافقه الرياضية مجاناً وتوفير حصص تدريبية للمشاركات في هذه المبادرة الرياضية التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم من خلال تشجيع أفراد المجتمع كافة على ممارسة الرياضة والحفاظ على صحتهم ولياقتهم. وفي مجال المسؤولية المجتمعية، وترجمةً للرؤية الإنسانية لسموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة نادي دبي للسيدات، واهتمام سموّها بدعم وتمكين المرأة وتحفيزها في مختلف المجالات، احتفى النادي بـ30 سيدة من الناجيات من السرطان خلال «مُلتقى الناجيات من السرطان»، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة تحت شعار «معاً أقوى».

وفي إطار مبادراته الداعمة لاستدامة المُنتجات المحلية، نظم النادي «سوق المزارعين» كنافذة مهمة لدعم أصحاب المشاريع الإماراتية في مجال المنتجات الغذائية الصحية والعضوية، إضافة إلى فعالية «السوق الشتوي»، التي وفرت تجربة تسوق مبتكرة للأسر والعائلات.

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