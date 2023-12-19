«عمومية بنك المشرق» تقر تأسيس برنامج صكوك بـ2.5 مليار دولار

أقرت عمومية بنك المشرق تأسيس برنامج صكوك متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار.

وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، قال البنك إن البرنامج ينص على إصدار أدوات متوافقة مع الشريعة عبر النافذة الإسلامية للبنك تحت برنامج الصكوك من حين لآخر، ويجوز قيد أو السماح بتداول الأدوات في سوق المال أو أي منصة تداول أو من دون القيد وبشروط وأحكام الإصدار التي يقررها مجلس الإدارة.

كما أقرت الجمعية العمومية إصدار سندات دعم رأس المال جديدة وإضافية كدرجة أولى من رأس مال بقيمة تصل 500 مليون دولار، أو كما يحدد المصرف المركزي الإماراتي، بغرض تدعيم معيار كفاية رأس المال للبنك.

وفيما يتعلق بإصدار أدوات إسلامية، أوضح البنك أن ذلك يشمل من دون حصر إصدار صكوك أو سندات وصكوك مرتبة، أو أي أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة، من خلال ترتيبات مضمونة إسلامية، ومقيدة أو متاحة للتداول في أي سوق مالية أو منصة تداول أخرى، وبشروط وأحكام الإصدار التي يقررها مجلس الإدارة.

كما تمت الموافقة على تأسيس شركة أو أكثر ذات أغراض محددة في أي من السلطات المناسبة بأنحاء العالم، بغرض القيام بصفة المصدر لأي من الصكوك أو الأدوات التي يتم إصدارها وفق برنامج الصكوك أو أي أدوات تصدر وفقاً لبرنامج التمويل الإسلامي.

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