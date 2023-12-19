على رأسهم صلاح.. لاعبو ليفربول يدعمون الأطفال المرضى (صور)

(MENAFN
- Al-Bayan)
حرص لاعبو ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح، على زيارة إحدى مستشفيات الأطفال في مدينة ليفربول.
واستعرض الموقع الرسمي لنادي ليفربول لقطات من زيارة لاعبي ليفربول ولقائهم مع الأطفال المرضى بإحدى مستشفيات المدينة، وتوزيع الهدايا عليهم.
ويقوم لاعبو ليفربول بتلك الزيارات السنوية في فترة أعياد الميلاد هناك في إنجلترا.
ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد غداً الأربعاء في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين.
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