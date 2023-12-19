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على رأسهم صلاح.. لاعبو ليفربول يدعمون الأطفال المرضى (صور)

12/19/2023 9:36:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حرص لاعبو ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح، على زيارة إحدى مستشفيات الأطفال في مدينة ليفربول.

واستعرض الموقع الرسمي لنادي ليفربول لقطات من زيارة لاعبي ليفربول ولقائهم مع الأطفال المرضى بإحدى مستشفيات المدينة، وتوزيع الهدايا عليهم.

ويقوم لاعبو ليفربول بتلك الزيارات السنوية في فترة أعياد الميلاد هناك في إنجلترا.

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد غداً الأربعاء في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين.

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