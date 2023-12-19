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تفاصيل السطو المسلح على منزل لاعب باريس سان جيرمان

12/19/2023 9:36:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرض ألكسندر لوتيليه حارس مرمى باريس سان جيرمان، لاعتداء عنيف من قبل 4 لصوص، في أثناء تواجده في منزله، اليوم الثلاثاء.

ووفقاً لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، تعرض لهجوم عنيف داخل منزله، من قبل 4 لصوص، اقتحموا المنزل في أثناء وُجود الحارس مع زوجته وابنيهما (عامين و6 أعوام).

وتعرضت زوجة لوتيليه للكمة عنيفة في وجهها في أثناء حملها طفلها البالغ عامين، بالإضافة إلى تهديد حياتها بالقتل، لكن لم يتعرض أي من الطفلين لأذى.

وانتهى الحادث بسرقة مبلغ كبير من المال ومجوهرات، لكن لم يُكْشَف عن إجمالي قيمة المسروقات.

ونجحت الشرطة الفرنسية في اعتقال 3 من أصل 4 أشخاص مشتبه بهم، حيث كان اثنان منهما قُصَّر، ونجح أحد اللصوص في الهروب وأصيب أحد رجال الشرطة في أثناء مطاردة واعتقال الجناة، ووقعت الحادثة في الثانية صباحًا، وانطلق جهاز الإنذار الخاص بالمنزل، وتم العثور على سكين في موقع الحادث.

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