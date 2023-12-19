تفاصيل السطو المسلح على منزل لاعب باريس سان جيرمان

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرض ألكسندر لوتيليه حارس مرمى باريس سان جيرمان، لاعتداء عنيف من قبل 4 لصوص، في أثناء تواجده في منزله، اليوم الثلاثاء.
ووفقاً لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، تعرض لهجوم عنيف داخل منزله، من قبل 4 لصوص، اقتحموا المنزل في أثناء وُجود الحارس مع زوجته وابنيهما (عامين و6 أعوام).
وتعرضت زوجة لوتيليه للكمة عنيفة في وجهها في أثناء حملها طفلها البالغ عامين، بالإضافة إلى تهديد حياتها بالقتل، لكن لم يتعرض أي من الطفلين لأذى.
وانتهى الحادث بسرقة مبلغ كبير من المال ومجوهرات، لكن لم يُكْشَف عن إجمالي قيمة المسروقات.
ونجحت الشرطة الفرنسية في اعتقال 3 من أصل 4 أشخاص مشتبه بهم، حيث كان اثنان منهما قُصَّر، ونجح أحد اللصوص في الهروب وأصيب أحد رجال الشرطة في أثناء مطاردة واعتقال الجناة، ووقعت الحادثة في الثانية صباحًا، وانطلق جهاز الإنذار الخاص بالمنزل، وتم العثور على سكين في موقع الحادث.
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