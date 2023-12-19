الإمارات تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن بفتح معابر جديدة لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة

قدمت الإمارات مشروع قرارٍ لمجلس الأمن يؤكد

الحاجة لفتح معابر جديدة، براً وبحراً وجواً، وإنشاء آلية أممية لمراقبة المساعدات.

وذلك بعدما ظهر جلياً خلال الزيارة التي أجراها أعضاء مجلس الأمن إلى معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة أن المنظومة الإنسانية على وشك الانهيار، وكذلك الحال بالنسبة لأهل غزة.



ويصوت مجلس الأمن الدولي اليوم

"الثلاثاء" على مشروع قرار جديد تبنته الإمارات يدعو

إلى

"وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة"، ودعم حل الدولتين و"يشدد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".

ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحرب، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف نوفمبر يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية"، فيما تم رفض خمس مسودات، اثنتان منها بسبب استخدام واشنطن حق النقض ضدهما.



وذكرت مصادر دبلوماسية أن المفاوضات كانت متواصلة، "الأحد"، لتفادي مأزق جديد، فيما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام قليلة إسرائيل من أنها قد تخسر دعم الأسرة الدولية بسبب قصفها "العشوائي" على قطاع غزة.





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