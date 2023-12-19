رئيسة الصليب الأحمر: أزمة غزة تمثل فشلا أخلاقيا للمجتمع الدولي



قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش اليوم "الثلاثاء" إن الصراع في غزة يمثل "فشلا أخلاقيا" للمجتمع الدولي، وحثت جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق جديد لوقف القتال.

وأضافت سبولياريتش للصحفيين في جنيف بعد زيارات إلى غزة وإسرائيل "لقد تحدثت عن الفشل الأخلاقي لأن كل يوم يستمر فيه هذا الأمر هو يوم آخر لم يثبت فيه المجتمع الدولي قدرته على إنهاء هذه المستويات المرتفعة من المعاناة، وسيكون لذلك تأثير على الأجيال ليس فقط في غزة".

وذكرت "لا يوجد شيء دون اتفاق بين الجانبين، لذلك نحثهم على مواصلة التفاوض ومواصلة تسهيل المجال الذي نحتاجه من أجل تفعيل عمليات إطلاق سراح "الرهائن والمحتجزين"".





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