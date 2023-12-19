موعد طرح الدفعة الثالثة من تذاكر كأس آسيا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا قطر 2023، طرح الدفعة الثالثة من تذاكر المباريات، غدًا الأربعاء،

بأسعار تبدأ من 25 ريال قطري لمباريات دور المجموعات.

وكانت المرحلتين الأولى والثانية من التذاكر شهدت إقبالاً واسعًا من المشجعين مع تصدّر قطر والسعودية والهند الدول الأكثر شراء لتذاكر البطولة القارية.

وتتوفر جميع تذاكر مباريات كأس آسيا AFC 2023 على شكل تذاكر رقمية، يمكن تنزيلها وتقديمها كتذاكر إلكترونية على أي هاتف جوال. كما أن بطاقة "هيّا" غير إلزامية لدخول المشجعين إلى الاستادات.

وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، مع مشاركة 24 منتخبًا من أفضل المنتخبات في القارة على الطريق للفوز باللقب في استادات كأس العالم.

وتشهد البطولة الآسيوية 51 مباراة في 9 استادات خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، فيما يحتضن استاد لوسيل المونديالي مباراتي الافتتاح والنهائي.

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