وزارة الداخلية تنفذ تمرين محاكاة مع وحدة دعم الأنشطة البحرية الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نفذت وزارة الداخلية تمرين محاكاة مع وحدة دعم الأنشطة البحرية الأمريكية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك.
وبهذه المناسبة ، أشار العميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب ، الى أن التمرين يهدف إلى وضع خطط الاستجابة المشتركة للطوارئ وتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين، معرباً عن شكره للكابتن زكريا أباروش قائد وحدة دعم الأنشطة البحرية الأمريكية في إنجاح التمرين.
شارك في التمرين ، مدير إدارة العمليات برئاسة الأمن العام والمكلف بتسيير أعمال المركز المشترك لمكافحة الإرهاب وعدد من منتسبي إدارات الوزارة ذات الاختصاص .
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