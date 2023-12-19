وزارة الداخلية تنفذ تمرين محاكاة مع وحدة دعم الأنشطة البحرية الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نفذت وزارة الداخلية تمرين محاكاة مع وحدة دعم الأنشطة البحرية الأمريكية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك.

وبهذه المناسبة ، أشار العميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب ، الى أن التمرين يهدف إلى وضع خطط الاستجابة المشتركة للطوارئ وتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين، معرباً عن شكره للكابتن زكريا أباروش قائد وحدة دعم الأنشطة البحرية الأمريكية في إنجاح التمرين.

شارك في التمرين ، مدير إدارة العمليات برئاسة الأمن العام والمكلف بتسيير أعمال المركز المشترك لمكافحة الإرهاب وعدد من منتسبي إدارات الوزارة ذات الاختصاص .