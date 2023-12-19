جلالة الملك يستقبل سفير الإمارات بمناسبة انتهاء فترة عمله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، هذا اليوم، في قصر الصخير، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة للسلام على جلالته بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وخلال اللقاء، أكد جلالة الملك المعظم على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادتيهما وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على مواصلة تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات انطلاقا من الأواصر التاريخية المتينة التي تجمعهما، منوهاً بما تشهده مسارات التعاون والعمل المشترك الوطيد والتنسيق الأخوي من تطور وازدهار مستمرين بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين ويحقق مصالحهما المتبادلة.
وأشاد جلالته بالمكانة المرموقة التي تتبوؤها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما حققته من إنجازات تنموية وحضارية ونهضة شاملة في كل الميادين تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سائلاً المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الشقيق نعم الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.
وتقديراً من جلالة الملك المعظم لجهود سفير دولة الإمارات في توثيق العلاقات الثنائية وتوطيد أواصر التعاون الأخوي، فقد تفضل جلالته بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى.
من جانبه أعرب السفير الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن عميق شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم واعتزازه بمنحه هذا الوسام، مثمناً جهود جلالته وحرصه الدائم على تطوير العلاقات البحرينية الإماراتية والارتقاء بها إلى أفضل المستويات.
MENAFN19122023000055011008ID1107627589
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.