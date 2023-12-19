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جلالة الملك يستقبل سفير الإمارات بمناسبة انتهاء فترة عمله

12/19/2023 9:31:29 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، هذا اليوم، في قصر الصخير، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة للسلام على جلالته بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وخلال اللقاء، أكد جلالة الملك المعظم على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادتيهما وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على مواصلة تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات انطلاقا من الأواصر التاريخية المتينة التي تجمعهما، منوهاً بما تشهده مسارات التعاون والعمل المشترك الوطيد والتنسيق الأخوي من تطور وازدهار مستمرين بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين ويحقق مصالحهما المتبادلة.
وأشاد جلالته بالمكانة المرموقة التي تتبوؤها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما حققته من إنجازات تنموية وحضارية ونهضة شاملة في كل الميادين تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سائلاً المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الشقيق نعم الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.
وتقديراً من جلالة الملك المعظم لجهود سفير دولة الإمارات في توثيق العلاقات الثنائية وتوطيد أواصر التعاون الأخوي، فقد تفضل جلالته بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى.
من جانبه أعرب السفير الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن عميق شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم واعتزازه بمنحه هذا الوسام، مثمناً جهود جلالته وحرصه الدائم على تطوير العلاقات البحرينية الإماراتية والارتقاء بها إلى أفضل المستويات.

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