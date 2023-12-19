مختل عقلي يتسبب بقطع رحلة للملكية وعودتها إلى عمّان

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تسبب "مختل عقلي" بقطع رحلة للملكية الأردنية كانت متجهة من عمّان إلى لندن بعد أن أحدث جلبة داخل الطائرة وبدأ بالصراخ وإزعاج الركاب.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو لـ المملكة، إنه وبعد ساعة من مغادرة طائرة الملكية الأراضي الأردنية متجهة إلى لندن، بدت على أحد الركاب وهو من جنسية عربية تصرفات غير طبيعية وحالة عصبية ما دفع أمن الطائرة إلى التعامل معه.

وخوفا على حياة الراكب وركاب الطائرة قرر كابتن الرحلة عودة الطائرة إلى عمّان حفاظا على سلامة الجميع، بحسب مستو.

وأكد مستو أنه ووفقا لبروتكولات الطيران فقد تم فحص الطائرة والأمتعة والتأكد من سلامتها، قبيل انطلاقها مرة ثانية، كما سيتم تجهيزها مرة ثانية والتأكد من جميع أدوات السلامة المعمول بها.

والطائرة المتجهة إلى لندن من نوع بوينغ 787 حيث غادرت الساعة 12:05 ظهرا، ومدة الرحلة 5 ساعات و40 دقيقة.

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