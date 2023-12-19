مختل عقلي يتسبب بقطع رحلة للملكية وعودتها إلى عمّان

(MENAFN
- Amman Net)
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تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. "مختل عقلي" يتسبب بقطع رحلة للملكية وعودتها إلى عمّان 12/19/2023 - 16:18 عمان ن
تسبب "مختل عقلي" بقطع رحلة للملكية الأردنية كانت متجهة من عمّان إلى لندن بعد أن أحدث جلبة داخل الطائرة وبدأ بالصراخ وإزعاج الركاب.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو لـ المملكة، إنه وبعد ساعة من مغادرة طائرة الملكية الأراضي الأردنية متجهة إلى لندن، بدت على أحد الركاب وهو من جنسية عربية تصرفات غير طبيعية وحالة عصبية ما دفع أمن الطائرة إلى التعامل معه.
وخوفا على حياة الراكب وركاب الطائرة قرر كابتن الرحلة عودة الطائرة إلى عمّان حفاظا على سلامة الجميع، بحسب مستو.
وأكد مستو أنه ووفقا لبروتكولات الطيران فقد تم فحص الطائرة والأمتعة والتأكد من سلامتها، قبيل انطلاقها مرة ثانية، كما سيتم تجهيزها مرة ثانية والتأكد من جميع أدوات السلامة المعمول بها.
والطائرة المتجهة إلى لندن من نوع بوينغ 787 حيث غادرت الساعة 12:05 ظهرا، ومدة الرحلة 5 ساعات و40 دقيقة.
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