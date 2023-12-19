وفد اندونيسي يطلع على الفرص الاستثمارية في إربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اطلع وفد من رجال الأعمال الاندونيسيين، على واقع الفرص التجارية المتاحة في إربد، التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.



وأكد رئيس غرفة تجارة إربد بالإنابة محمود الرشدان، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة التجارة الإندونيسية والملحق التجاري بالسفارة الاندونيسية بعمان، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، عمق علاقات الصداقة والمحبة التي تجمع البلدين على المستويات كافة.



وأشاد الرشدان بمواقف اندونيسيا الداعمة لمواقف الأردن تجاه وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وسبل إيجاد فرص السلام في المنطقة القائمة على أساس منح الشعب الفلسطيني حقه المشروع بإقامة دولته على أرضه.



ودعا الوفد الضيف إلى إقامة المعارض المشتركة والمتخصصة لزيادة اطلاع رجال الأعمال من الجانبين على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من البلدين، وعدم اقتصار واردات الأردن من اندونيسيا على الأسماك والاخشاب فقط، وعدم اقتصار واردات اندونيسيا من الأردن على مادة البوتاس.



ولفت الرشدان إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح اندونيسيا بفارق 200 مليون دولار من حجم التجارة البينية والبالغة حوالي مليار دولار.



وأوضح أن انتاج الأردن من الثروة السمكية لا يتجاوز 5 بالمئة من حجم الاستهلاك ما يعني أهمية التعاون بين البلدين في هذا المجال بأصناف وأسعار منافسة وتشجيعية.



من جانبهما، أشار مدير الاستيراد والتصدير بوزارة التجارة الإندونيسية اقشاميل خير، والملحق التجاري بالسفارة الإندونيسية بعمان الفان امير الدين، إلى تطلع بلادهما إلى توسيع وتطوير التجارة البينية القائمة بين البلدين الصديقين انطلاقا من متانة العلاقات التاريخية التي تربطهما ومواقفهما المشتركة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.



وأكدا رفض حكومة بلدهما للعدوان الإسرائيلي على غزة، وضرورة وقفها بأسرع وقت وتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول الى غزة.



وأعربا عن استعدادهما لنقل ما شاهدوه من فرص استثمارية واعدة في إربد لرجال الأعمال الاندونيسيين والعمل المشترك على إقامة العديد من المعارض المتخصصة بينهما وتبادل الزيارات بهدف رفع حجم التبادل التجاري بينهما في اكثر من قطاع تجاري وصناعي.



ووصفا الأردن بأنه من أكثر الدول استقرارا وأمانا، وهو ما يخدم توفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للمستثمرين الاندونيسيين بإقامة مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة مع نظرائهم في الأردن عموما وفي إربد خصوصا.