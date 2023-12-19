ارتفاع أعداد القتلى وتدمير وتضرر ما يقرب من 5 آلاف منزل جراء الزلزال في الصين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفع عدد القتلى من 116 إلى 118 جراء الزلزال في شمال غرب الصين، كما أدى الزلزال إلى تدمير أو تضرر ما يقرب من 5 آلاف منزل.

وقد شعر بالزلزال مركز الإدارة لمقاطعة مدينة لانتشو وعدد من القرى الأخرى، بحسب الموقع الإلكتروني لحكومة المقاطعة. وفي مركز الزلزال وقعت مناطق مقاطعة جيشيشان – باوآن – دونغشيانغ – سالار ذاتية الحكم في ولاية لينشيا-هوي ذاتية الحكم، وقد قتل 105 أشخاص، وأصيب 186، ودمر وتضرر 4782 منزلا. وفي مقاطعة تشينغهاي المجاورة، قتل 13 شخصا، واعتبر 20 آخرون في عداد المفقودين.

وقد أرسل رجال الإنقاذ ورجال الإطفاء وضباط الشرطة والأطباء إلى قرية ليوغو المدمرة والقرى المحيطة بها، كما شاركت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصيني وتشكيلات من الشرطة الشعبية المسلحة (المماثلة للقوات الداخلية)، وتم تنظيم العمل من أجل التسليم العاجل للمواد الأساسية، بما في ذلك الخيام والأسرة القابلة للطي والبطانيات والمواقد المحمولة.

روسيا اليوم