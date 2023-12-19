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خدمات الأعيان تتابع تنفيذ استراتيجية وزارة الاقتصاد الرقمي

12/19/2023 9:24:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تابعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، تنفيذ استراتيجية وخطط الوزارة وفقا لجدولها الزمني.


وقال العين الحمارنة، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات اللجنة بصفتها الرقابية بصورة دورية مع الوزارة لمتابعة سير العمل في الخطط والاستراتيجيات ونسب الإنجازات، ضمن الفترة الزمنية المحددة.


وأكد أهمية تطوير مجال ريادة الأعمال، وبناء مهارات الموارد البشرية لتكون أكثر مواءمة لمتطلبات المستقبل، ورقمنة القطاعات الرئيسة، داعيا إلى إعادة النظر في بعض التشريعات لمساعدة الشباب في تنفيذ مشاريعهم الريادية.


من جهته، قال الوزير الهناندة، إن الوزارة تسير في تنفيذ استراتيجيتها وخطتها التنفيذية، مشيرا إلى أهم الإنجازات المسجلة في مجال توسعة البنية التحتية الرقمية.


وأكد أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق اقتصاد رقمي آمن وشمولي لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وإعداد سياسات وخطط استراتيجية وبرامج لتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تطوير خدمات حكومية رقمية متكاملة وموثوقة.


وأشار إلى أن الوزارة تدير مشروعا للشباب والتكنولوجيا والوظائف، يهدف إلى دعم وتحسين فرص الدخل الممكنة رقميا وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة، مؤكدًا أن خطة الوزارة تشتمل على رؤية واضحة تعمل على تهيئة منظومة داعمة للذكاء الاصطناعي.


من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة، بجهود الوزارة في التحول النوعي في الخدمات إلكترونية، داعين إلى ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في الدوائر الحكومية، والحفاظ على خصوصية البيانات ورقمنة جميع الخدمات العامة

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