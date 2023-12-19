المحامين تقرر دفع الرسوم السنوية عن منتسبيها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس نقابة المحامين تسديد الرسوم السنوية لعام (2024) للمحامين المنتفعين من الصندوق التعاوني لعام (2023)، عملاً بأحكام المادة (3/أ).
ودعت النقابة في تصريح اليوم الثلاثاء، المحامين لتعبئة النموذج الخاص بالرسوم السنوية شخصياً واستلام بطاقة النقابة وبطاقات التأمين الصحي للمشتركين والمنتفعين.
واستثنت النقابة رسوم الاشتراك في التأمين الصحي ورسوم ووكالات الشركات وأي ذمم مترتبة بحق أي عضو لصناديق النقابة.
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