Tuesday, 19 December 2023 09:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة الأعيان تزور الهيئة الخيرية الهاشمية

12/19/2023 9:24:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أشادت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، بدور الهيئة الخيرية الهاشمية التي تعد المظلة الأردنية الوحيدة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم ابو سالم، ومحطة استقبال المساعدات من المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، للهيئة وحضور مقرر اللجنة العين إبراهيم الطراونة، والأعيان جميل النمري، مازن الدروزة، ويوسف القسوس، وزهير ابو فارس، وميسون العتوم، ورئيس لجنة العمل والتنمية في المجلس العين عيسى حيدر مراد.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN19122023000208011052ID1107627517

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث