صحة الأعيان تزور الهيئة الخيرية الهاشمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أشادت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، بدور الهيئة الخيرية الهاشمية التي تعد المظلة الأردنية الوحيدة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم ابو سالم، ومحطة استقبال المساعدات من المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، للهيئة وحضور مقرر اللجنة العين إبراهيم الطراونة، والأعيان جميل النمري، مازن الدروزة، ويوسف القسوس، وزهير ابو فارس، وميسون العتوم، ورئيس لجنة العمل والتنمية في المجلس العين عيسى حيدر مراد.
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