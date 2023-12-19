الانفاق الاستثنائي السويسري لن ينتهك آلية كبح الديون

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MENAFN - Swissinfo) Pусский (ru) Бюджет Швейцарии: экстренные расходы и ((долговой тормоз))English (en) Explainer: extraordinary Swiss spending meets the Debt Brake (الأصلي)

وتقترب غرفتا البرلمان، بعد أسابيع من النقاش، من الاتفاق على الميزانية بحلول نهاية العام. وتشرح سويس إنفو (SWI Swissinfo) سبب صعوبة الأمر هذه المرة، ولماذا لن يكون الأمر أيسر، خلال السنوات المقبلة.

كبح الديون

فرضت سويسرا في عام 2003، قواعد ملزمة لمنع الدين العام من الخروج عن نطاق السيطرة - كما فعلت في التسعينيات.

ويسعى برنامج كبح الديون إلى ضمان عدم تجاوز الإنفاق الحكومي للدخل، مع مرور الوقت.

ويتعين على الحكومة، خلال سنوات الازدهار الاقتصادي، استخدام الإيرادات الفائضة لسداد الديون. ويسمح ذلك بالإفراط في الإنفاق خلال السنوات الاقتصادية العجاف. وينبغي أن يؤدي ذلك إلى موازنة الحسابات الفدرالية، بعد انقضاء فترة الدورات الاقتصادية التي تستمر عدة سنوات.

ويسمح برنامج كبح الديون بتغطية النفقات غير العادية الناجمة عن ظروف استثنائية غير متوقعة، على غرار الجوائح والحروب.

ويتعين على البرلمان الموافقة على مثل هذه النفقات، لكن يدعو برنامج كبح الديون إلى سدادها في الوقت المناسب، لتجنب الاختلالات طويلة الأجل في المالية الفدرالية.

محتويات خارجية فواتير مكلفة للغاية

راكمت سويسرا أكثر من 20 مليار فرنك سويسري (23 مليار دولار) من الديون المرتبطة بفيروس كورونا والتي يجب سدادها بحلول نهاية عام 2035. وستضاف إلى ذلك، التكلفة الاستثنائية الأخرى لإيواء اللاجئين الأوكرانيين، وباقي الدعم المالي المقدم لأوكرانيا، والبالغ حوالي 1.25 مليار في السنة.

وقرر البرلمان، نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، زيادة إنفاق الميزانية السويسرية من 5.6 مليار فرنك سويسري إلى 7 مليارات فرنك سويسري بحلول عام 2030. لكن السياسيين ما زالوا يناقشون الرقم النهائي، الذي قد يكون أعلى بكثير، والجدول الزمني، الذي قد يستغرق وقتا أطول..

ومن المتوقع استثمار مليارات أخرى في الشبكة الفدرالية للسكك الحديدية، وسد فجوة كبيرة في نظام معاشات الشيخوخة، خلال السنوات القليلة المقبلة.

وارتفع الاقتراض الإضافي منذ ظهور جائحة كوفيد - 19 لأول مرة، ليقترب من السقف الذي حددته آلية كبح الديون، مما لم يترك مجالا كبيرا للبرلمان، من أجل المناورة لوضع ميزانية تلبي متطلبات الإنفاق المستقبلية.

ماذا يحمل المستقبل؟

تتوقع وزارة المالية أن يرتفع الدين الحكومي من 127 مليار فرنك سويسري في عام 2023 إلى 129 مليار فرنك سويسري العام المقبل.

وإذا صمد الاقتصاد، ولم تحدث المزيد من المفاجآت السيئة والمكلفة مستقبلا، فقد يبدأ عبء الديون في التراجع اعتبارًا من عام 2026.

ولدى سويسرا بالمقارنة مع معظم البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، عبء ديون منخفض نسبيا.

حيث يبلغ إجمالي الدين السويسري (الفدرالي، وعلى مستوى الكانتونات، والرعاية الاجتماعية) حاليًا حوالي 37٪ من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد (إجمالي الناتج المحلّي). ويقارن هذا بمتوسط 97% نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، في دول منطقة اليورو التسعة عشر.

محتويات خارجية مستقبل كبح الديون؟

تعرضت سياسة كبح الديون السويسرية لانتقادات من قبل الأحزاب السياسية ذات الميول اليساريةرابط خارجي لسنوات عديدة، بسبب تقليص الاستثمار في البنية التحتية.

ويتوقع فرانك مارتي، رئيس قسم المالية والضرائب في اتحاد الأعمال السويسري، بقاء آلية احتواء الديون.

لكنه يشعر بالقلق من إمكانية استغلال بعض السياسيين، للوتيرة الحالية للإنفاق غير العادي، من أجل فرض التمويل لقضايا "أزمات" أخرى، مثل التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضح متحدثا لسويس إنفو“كان الإنفاق الاستثنائي غير موجود بين الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة كوفيد-19. لكن ترسخت في سويسرا الآن، فكرة التحايل على كبح الديون، من خلال زيادة النفقات الاستثنائية ".

"لقد شهدنا توازناً مالياً على مدى السنوات العشرين الماضية، وتراجعا في الدين الفدرالي، وانخفاضاً في مدفوعات الفائدة على هذا الدين. وقد وفر ذلك استقرارا كبيرا للأسر السويسرية الخاصة. ويؤدي التحايل على كبج الديون، إلى تآكل هذا الاستقرار. وبمجرد أن يبدأ، فقد لا تكون هناك نهاية له، وقد ينتهي الأمر بسويسرا إلى مواجهة نفس مشاكل الديون التي تعاني منها بلدان أخرى".

ترجمة: مصطفى قنفودي

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