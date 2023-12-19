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تمكين تعقد شراكة إستراتيجية مع بوليتكنك البحرين لدعم عدد من برامج التلمذة المهنية

12/19/2023 9:20:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن صندوق العمل "تمكين" وبوليتكنك البحرين عن فتح باب استقبال الطلبات للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من برنامج التلمذة المهنية والذي يعد أحد البرامج الجديدة التي أطلقتها تمكين ضمن حزمة من المبادرات المستحدثة بهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
ويهدف برنامج التلمذة المهنية إلى تعزيز فرص توظيف الكوادر الوطنية وتطورها الوظيفي من خلال إكسابهم للمهارات المهنية المرتبطة والمتوافقة مع سوق العمل وذلك من خلال التدريب العملي المباشر المقدم من المعاهد والجهات التعليمية مثل بوليتكنك البحرين المتخصصة في تقديم خدمات تدريبية متطورة في مختلف المجالات المهنية والفنية.
ومن خلال هذا البرنامج سيتم تسجيل الأفراد في مزيج من الفصول الدراسية والتدريبية أثناء العمل لمدة تمتد لثلاث سنوات، حيث سيتم دعم تكاليف التدريب بنسبة تصل إلى %100 ، بالإضافة إلى دعم %50 من أجر الفرد خلال فترة العمل عند صاحب العمل. ويمكن للمؤسسات تقديم طلباتها عبر بوابة تمكين الإلكترونية والموقع الإلكتروني المخصص للتلمذة المهنية في بوليتكنك البحرين، والاستفادة من الدعم لتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية. وتشمل البرامج التدريبية مع بوليتكنيك البحرين عددًا من التخصصات منها صيانة وتصليح السيارات، واللحام، والكهرباء، والتبريد، والتكييف. كما تعمل تمكين على عقد المزيد من الشراكات مع عدد من الجهات المختصة الأخرى بما يشمل توسيع الدعم لعدد من المهارات الإضافية.
وفي هذا الصدد، عبرت مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" عن أهمية هذا البرنامج في تأهيل الكوادر الوطنية وزيادة فرص حصولهم على الوظائف المناسبة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية وأضافت قائلة: "هذا البرنامج يوفر فرصة فريدة للمؤسسات الراغبة في توظيف البحرينيين من ذوي المهارات المهنية المتخصصة المطلوبة في سوق العمل عبر الاستفادة من فرص التدريب العملي بالتعاون مع عدد من معاهد التدريب الأكاديمي والمهني بالمملكة، إضافة إلى دعم أجور المتدربين خلال فترة التدريب، ونحن ندعو جميع الشركات البحرينية لاغتنام هذه الفرصة التي تعد الأولى من نوعها في برامج تمكين لدعم شريحة أكبر من البحرينيين والمتطلعين لاكتساب مهارات جديدة تعزز من فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي."
من جانبه ، أوضح البروفيسور كيران أوكوهان الرئيس التنفيذي لبولتكنيك البحرين أنّ البرامج التي تقدمها بوليتكنك البحرين أثبتت قدرتها على مدار السنوات على تخريج كفاءات قادرة على الدخول إلى سوق العمل والمنافسة فيه، مضيفًا بأن "برامج التلمذة المهنية، التي تم طرحها أخيراً في البوليتكنك، بالتعاون مع وزارة العمل وتمكين، هي برامج تم تصميمها بحسب احتياجات سوق العمل، ووفقًا لأعلى المعايير العالمية، وبما يسهم في ضمان جودة مخرجات هذا البرنامج، ومدّ الخريجين بالخبرات اللازمة للجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية."
وأضاف البروفيسور كيران أوكوهان "تمكن برامج التلمذة المهنية الطلبة من الحصول على أجور، تمزج برامج التلمذة المهنية بين التعليم النظري بنسبة 30%، حيث يحصل المشاركون في هذه البرامج على المعلومات والخبرات النظرية ذات الصلة بالبرامج التي التحقوا بها في الفصول الدراسية في بوليتكنك البحرين، فيما يحصلون على نسبة 70% المتبقية بإدماجهم في بيئات عمل حقيقية وذلك ليتمكنوا من اتقان الوظائف التي يلتحقون بها بعد اتمامهم البرنامج".
وتعتبر التلمذة المهنية رابطاً بين التعليم الأكاديمي والتوظيف مما يوفر فرصة للأفراد لاكتساب الخبرة والمهارات العملية المتخصصة في مجالات مختلفة حيث تسهم هذه الخبرات في حصول المتدربين على فرص عمل في مجالات تتماشى مع القطاعات ذات الأولوية في المملكة سواء في مجال التصنيع، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية أو أي قطاعات أخرى ذات الصلة، كما يوفر التدريب المهني خبرات تتناسب مع احتياجات السوق المستقبلية، مما يسهم في جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.
ويأتي هذا البرنامج تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على ثلاث محاور رئيسيّة، وهي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف ولاسيما للداخلين الجدد بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤسسات الراغبة في التسجيل والاستفادة من برامج التلمذة المدعومة زيارة الموقع الإلكتروني: للاطلاع على المزيد من التفاصيل والتقديم للبرامج.

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