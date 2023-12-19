تمكين تعقد شراكة إستراتيجية مع بوليتكنك البحرين لدعم عدد من برامج التلمذة المهنية

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- Akhbar Al Khaleej) أعلن صندوق العمل "تمكين" وبوليتكنك البحرين عن فتح باب استقبال الطلبات للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من برنامج التلمذة المهنية والذي يعد أحد البرامج الجديدة التي أطلقتها تمكين ضمن حزمة من المبادرات المستحدثة بهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
ويهدف برنامج التلمذة المهنية إلى تعزيز فرص توظيف الكوادر الوطنية وتطورها الوظيفي من خلال إكسابهم للمهارات المهنية المرتبطة والمتوافقة مع سوق العمل وذلك من خلال التدريب العملي المباشر المقدم من المعاهد والجهات التعليمية مثل بوليتكنك البحرين المتخصصة في تقديم خدمات تدريبية متطورة في مختلف المجالات المهنية والفنية.
ومن خلال هذا البرنامج سيتم تسجيل الأفراد في مزيج من الفصول الدراسية والتدريبية أثناء العمل لمدة تمتد لثلاث سنوات، حيث سيتم دعم تكاليف التدريب بنسبة تصل إلى %100 ، بالإضافة إلى دعم %50 من أجر الفرد خلال فترة العمل عند صاحب العمل. ويمكن للمؤسسات تقديم طلباتها عبر بوابة تمكين الإلكترونية والموقع الإلكتروني المخصص للتلمذة المهنية في بوليتكنك البحرين، والاستفادة من الدعم لتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية. وتشمل البرامج التدريبية مع بوليتكنيك البحرين عددًا من التخصصات منها صيانة وتصليح السيارات، واللحام، والكهرباء، والتبريد، والتكييف. كما تعمل تمكين على عقد المزيد من الشراكات مع عدد من الجهات المختصة الأخرى بما يشمل توسيع الدعم لعدد من المهارات الإضافية.
وفي هذا الصدد، عبرت مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" عن أهمية هذا البرنامج في تأهيل الكوادر الوطنية وزيادة فرص حصولهم على الوظائف المناسبة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية وأضافت قائلة: "هذا البرنامج يوفر فرصة فريدة للمؤسسات الراغبة في توظيف البحرينيين من ذوي المهارات المهنية المتخصصة المطلوبة في سوق العمل عبر الاستفادة من فرص التدريب العملي بالتعاون مع عدد من معاهد التدريب الأكاديمي والمهني بالمملكة، إضافة إلى دعم أجور المتدربين خلال فترة التدريب، ونحن ندعو جميع الشركات البحرينية لاغتنام هذه الفرصة التي تعد الأولى من نوعها في برامج تمكين لدعم شريحة أكبر من البحرينيين والمتطلعين لاكتساب مهارات جديدة تعزز من فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي."
من جانبه ، أوضح البروفيسور كيران أوكوهان الرئيس التنفيذي لبولتكنيك البحرين أنّ البرامج التي تقدمها بوليتكنك البحرين أثبتت قدرتها على مدار السنوات على تخريج كفاءات قادرة على الدخول إلى سوق العمل والمنافسة فيه، مضيفًا بأن "برامج التلمذة المهنية، التي تم طرحها أخيراً في البوليتكنك، بالتعاون مع وزارة العمل وتمكين، هي برامج تم تصميمها بحسب احتياجات سوق العمل، ووفقًا لأعلى المعايير العالمية، وبما يسهم في ضمان جودة مخرجات هذا البرنامج، ومدّ الخريجين بالخبرات اللازمة للجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية."
وأضاف البروفيسور كيران أوكوهان "تمكن برامج التلمذة المهنية الطلبة من الحصول على أجور، تمزج برامج التلمذة المهنية بين التعليم النظري بنسبة 30%، حيث يحصل المشاركون في هذه البرامج على المعلومات والخبرات النظرية ذات الصلة بالبرامج التي التحقوا بها في الفصول الدراسية في بوليتكنك البحرين، فيما يحصلون على نسبة 70% المتبقية بإدماجهم في بيئات عمل حقيقية وذلك ليتمكنوا من اتقان الوظائف التي يلتحقون بها بعد اتمامهم البرنامج".
وتعتبر التلمذة المهنية رابطاً بين التعليم الأكاديمي والتوظيف مما يوفر فرصة للأفراد لاكتساب الخبرة والمهارات العملية المتخصصة في مجالات مختلفة حيث تسهم هذه الخبرات في حصول المتدربين على فرص عمل في مجالات تتماشى مع القطاعات ذات الأولوية في المملكة سواء في مجال التصنيع، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية أو أي قطاعات أخرى ذات الصلة، كما يوفر التدريب المهني خبرات تتناسب مع احتياجات السوق المستقبلية، مما يسهم في جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.
ويأتي هذا البرنامج تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على ثلاث محاور رئيسيّة، وهي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف ولاسيما للداخلين الجدد بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤسسات الراغبة في التسجيل والاستفادة من برامج التلمذة المدعومة زيارة الموقع الإلكتروني: للاطلاع على المزيد من التفاصيل والتقديم للبرامج.
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