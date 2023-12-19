وزير التنمية الاجتماعية يفتتح فعالية براحتنا بحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) افتتح أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، فعالية "براحتنا بحرينية"، في سوق البراحة بمنطقة ديار المحرق، والذي يقام بتنظيم من إدارة سوق البراحة، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، وذلك بمشاركة المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، وعدد من مسؤولي الوزارة وغيرهم من المدعوين.

وبهذه المناسبة، أعرب وزير التنمية الاجتماعية عن تقديره لإدارة سوق البراحة على تنظيمها هذه الفعالية، مؤكدًا حرص إدارة السوق على تعزيز الشراكة المجتمعية بكافة مجالاتها تحقيقًا للتطلعات الوطنية، ومشيرًا في هذا السياق إلى أن الفعالية تساهم في ترسيخ الهوية البحرينية والانتماء الوطني، منوهًا بجهود القائمين على الفعالية وحرصهم على إبراز صور التراث البحريني، الذي سيضفي طابعًا مميزًا لارتباطه بهوية وثقافة المملكة، متمنيًا للفعالية التوفيق والنجاح.

وقد اطلع الوزير على عدد من برامج الفعالية التي اشتملت على عروض للأسر المنتجة البحرينية والحرف اليدوية التراثية وفنون الفرق الشعبية، إلى جانب الألعاب التقليدية والمشاريع الزراعية، حيث تسعى الفعالية إلى تأكيد التمسك بالعادات التقليدية والتراث البحريني والتوعية بأهميته وضرورة الحفاظ عليه وصونه للأجيال القادمة.

يذكر أن فعاليات "براحتنا بحرينية" تستمر لغاية نهاية الشهر الجاري، ومن الساعة 3 عصرًا ولغاية 10 مساءً.