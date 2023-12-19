وزير التنمية الاجتماعية يفتتح فعالية براحتنا بحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتح أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، فعالية "براحتنا بحرينية"، في سوق البراحة بمنطقة ديار المحرق، والذي يقام بتنظيم من إدارة سوق البراحة، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، وذلك بمشاركة المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، وعدد من مسؤولي الوزارة وغيرهم من المدعوين.
وبهذه المناسبة، أعرب وزير التنمية الاجتماعية عن تقديره لإدارة سوق البراحة على تنظيمها هذه الفعالية، مؤكدًا حرص إدارة السوق على تعزيز الشراكة المجتمعية بكافة مجالاتها تحقيقًا للتطلعات الوطنية، ومشيرًا في هذا السياق إلى أن الفعالية تساهم في ترسيخ الهوية البحرينية والانتماء الوطني، منوهًا بجهود القائمين على الفعالية وحرصهم على إبراز صور التراث البحريني، الذي سيضفي طابعًا مميزًا لارتباطه بهوية وثقافة المملكة، متمنيًا للفعالية التوفيق والنجاح.
وقد اطلع الوزير على عدد من برامج الفعالية التي اشتملت على عروض للأسر المنتجة البحرينية والحرف اليدوية التراثية وفنون الفرق الشعبية، إلى جانب الألعاب التقليدية والمشاريع الزراعية، حيث تسعى الفعالية إلى تأكيد التمسك بالعادات التقليدية والتراث البحريني والتوعية بأهميته وضرورة الحفاظ عليه وصونه للأجيال القادمة.
يذكر أن فعاليات "براحتنا بحرينية" تستمر لغاية نهاية الشهر الجاري، ومن الساعة 3 عصرًا ولغاية 10 مساءً.
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