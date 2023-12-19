انطلاق المنافسات النهائية الإقليمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وبالتعاون مع جامعة البحرين وجامعة بوليتكنك البحرين، افتتحت هواوي جولة المنافسات النهائية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات الإقليمية 2023-2024 في جامعة بوليتكنك البحرين.

واستقطبت المسابقة ما يزيد على 27,500 طالب من أكثر من 600 جامعة في 21 دولة من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، محققةً بذلك أعلى مستوى مشاركة في تاريخها.

ومنذ إطلاقها في المنطقة عام 2017، أصبحت مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات المبادرة الأكبر والأكثر تأثيراً في المنطقة، وهي برنامج رائد في مجال تطوير مواهب تقنية المعلومات والاتصالات، ودفع عجلة تطوير القدرات التنافسية الوطنية لدول المنطقة من خلال إعداد الموارد البشرية المتخصصة وقادة المستقبل التقنيين. وحظيت المسابقة بدعم وتأييد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" وأكثر من 20 وزارة ومشغلاً وشريكاً في القطاع.

وقال ني روتشي، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين: "تعتبر مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات مبادرة ناجحة للشركة، سيما وأنها تركز على التنمية المستقبلية ودعم الأفراد في جميع أنحاء العالم. فهي تخلق فرصاً للشباب لتعلم التقنيات المتطورة وجمع الخبرات القيّمة. كما أنها توفر لهم نافذة للحصول على فهم أعمق لشركة هواوي والسوق الصينية".

من جانبه، أوضح الأستاذ أسامة السيد، نائب الرئيس التنفيذّي للشؤون المؤسسية في جامعة بوليتكنك البحرين أن جامعة بوليتكنك البحرين اغتنمت الفرصة لتكون شريكاً أكاديمياً لهذه المسابقة، وهو ما يعد دليلاً على التزام مؤسستنا بخلق بيئة داعمة لنمو وازدهار العقول الشابة. وإنه لشرف كبير لنا أن نتعاون مع شركة هواوي الرائدة عالمياً بمجال التكنولوجيا والابتكار، لاستضافة مثل هذه المنافسة الدولية المرموقة في حرمنا الجامعي. وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لتطوير المواهب وتعزيز الابتكار وتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات".

وقال عزيز تانغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في البحرين: "بينما نقف على عتبة مستقبل جريء وحافل بالمفاجآت، تتشرف شركة هواوي بأن تسهم في دفع عجلة تطور مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة. وقد أصبحت مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2023-2024 منارة لتشجيع المواهب في هذا المجال وبناء قادة مستقبل الاقتصاد الرقمي، وبما أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف دون مساعدة منظومة داعمة للمواهب، دعونا نحتضن معاً روح التعاون والابتكار فيما نشهد ولادة قادة المستقبل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ومهندسي المستقبل الرقمي. دعونا كذلك نساهم معاً في دعم مسيرة البحرين والمنطقة عموماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتمكيناً".

ويشارك في المسابقة 22 فريقاً يضمون 66 فائزاً من 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الاختبارات والنشاطات الميدانية وورش العمل في مملكة البحرين خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر 2023، وتشمل هذه الدول البحرين وباكستان والعراق والسعودية ولبنان والأردن وكازاخستان وقطر والكويت والإمارات وعمان، ويضم كل فريق ثلاثة طلاب ومدرس جامعي واحد يشرف عليهم.

وتشارك العراق وباكستان ولبنان والسعودية بثلاثة فرق لكل منها، وفريقان من كل من الأردن وكازاخستان والبحرين، وفريق واحد من كل من الإمارات وقطر وعمان والكويت، كما تشمل منافسات المسابقة محاور خاصة بشبكات الاتصالات والسحابة الإلكترونية والحوسبة السحابية.

وستختبر هذه المسابقة المعرفة النظرية والمهارات العملية للطلاب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى قدرتهم على العمل ضمن فريق، وسيتم تصنيف المشاركين وفقاً لنتائجهم في الاختبارات المخبرية.

كما ستعقد هواوي في يوم الافتتاح ندوة خاصة تجمع أساتذة جامعيين من عدة جامعات إقليمية، حيث ستشهد مناقشات غنية تتمحور حول الدور الحيوي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في سد فجوة المواهب الرقمية وإعداد الطلاب لدخول سوق العمل بنجاح، كما سيتبادل الأساتذة المشاركون أفضل ممارساتهم واستراتيجياتهم للاستفادة من التكنولوجيا في قطاع التعليم.

وسيتأهل الفائزون في النهائيات الإقليمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2023 – 2024 للتنافس في نهائيات المسابقة على مستوى العالم في مايو 2024 في الصين.

وسيقام حفل الختام وتوزيع الجوائز في 21 ديسمبر 2023 في جامعة البحرين، وسيتضمن كلمات لضيوف رفيعي المستوى وحلقة نقاش تجمع كوكبة من الأكاديميين وقادة تقنية المعلومات والاتصالات الإقليميين للحوار تحت عنوان "بناء منظومة مواهب تقنية المعلومات والاتصالات: آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

يشار إلى أن مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات تتعاون مع منظمة "اليونسكو" والسلطات الحكومية والكليات والجامعات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لتحديد ودعم وتنمية قادة المستقبل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

ويسعى برنامج المسابقة إلى سد الفجوة بين الفصول الدراسية وسوق العمل، وبالتالي تعزيز فرص عمل الطلاب مستقبلاً في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، من خلال تبادل المعرفة حول أحدث التطورات والتوجهات الدولية في هذا المجال، مع تدريب عملي لتنمية المهارات في المختبرات ومراكز ومرافق البحث والتطوير الحديثة التابعة للشركة.

وتعمل هواوي على تحفيز وتنمية ملكات الابتكار والإبداع لدى طلاب تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال تنافسهم للفوز بالنهائيات الوطنية ومن ثم النهائيات الدولية المرتقبة في مدينة شنزن الصينية.