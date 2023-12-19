(MENAFN
- Orient Planet Group) دبي – دولة الإمارات، 18 ديسمبر 2023
وقعت شركة "سالك" ش.م.ع، المُشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في إمارة دبي، اتفاقية شراكة مع "تم"، منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة تحت مظلة دائرة التمكين الحكومي- أبوظبي، وقّع الاتفاقية كلّ من سعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام برنامج “تم” بدائرة التمكين الحكومي؛ والسيد إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك".
وسيتم بموجب الاتفاقية، إدراج حلول "سالك" ضمن منصة "تم"، وستتيح منصة "سداد أبوظبي"، المُخصّصة لمُستخدمي منصة خدمات أبوظبي الحكومية المُوحدة، إضافة حسابات "سالك" وإعادة تعبئة أرصدتها عبر المنصة.
تشكل الاتفاقية محطةً هامةً لقطاع النقل في الدولة، وتعكس التزام الجانبين بتعزيز الخدمات وتوفير الحلول الرقمية مما يساهم في دفع عجلة النمو والابتكار ضمن قطاع النقل، وتتيح الاتفاقية لـكُلّ من "سالك" و"تم" تقديم حلول تنقّل مُبتكرة ومتقدمة للمواطنين والمُقيمين والزائرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والارتقاء بسلاسة الخدمات وكفاءتها وجودتها، وكذلك تنويع القنوات الرقمية للحصول على خدمات "سالك" لتسهيل وصول الجمهور لخدماتها.
في هذا السياق، قال سعادة د. محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام برنامج “تم" بدائرة التمكين الحكومي: "تتيح لنا الشراكات مع المؤسسات مثل "سالك" تنفيذ رسالتنا المتمثلة في تحقيق التحوُّل في كيفية تقديم الخدمات الحكومية، وجعلها أكثر سلاسةً وكفاءةً، وفق نهجٍ يُركّز على العملاء. وسنواصل في "تم" إرساء معايير جديدة لمنصات الحكومة الرقمية، وتوفير منظومة رقمية تُسرّع وتيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، التزامًا منّا بالمُضيّ قُدُمًا في تعزيز الابتكار وتقديم الخدمات الحكومية بأعلى مستويات الكفاءة."
ومن جانبه، قال السيد إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": "يسُرنا إبرام هذه الشراكة مع منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، والمضي قُدُماً في تطوير تعاوننا الثنائي لتعزيز جودة الحلول الذكية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات، مؤكداً أن التعاون الثنائي يمهد الطريق أمام مرحلةٍ جديدة لمنظومة خدمات قطاع النقل في الدولة، والإسهام في الارتقاء بتجربة الجمهور، وتوسيع نطاق الإقبال على المنصات الرقمية. كما أننا سنواصل في "سالك" التزامنا بتوطيد أواصر تعاوننا مع الجهات الحكومية والمؤسسات في مُختلف القطاعات، إيماناً بأهمية تضافر الجهود في تحقيق مستهدفات الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الطموحة، وترسيخ ريادة الدولة على مُختلف الأصعدة."
والجدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة بين الجانبين تُسهم في ترسيخ التزام الجانبين في تبادل الخبرات وتطويرها، وإرساء دعائم بيئةٍ تُعزِّز الابتكار في قطاع النقل، وهي خطوة تأتي في الوقت الذي تواصل فيه "سالك" تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع النقل، عبر توفير حلول ذكية وأكثر كفاءةً لتحسين طريقة تنقُّل الأفراد في الدولة، كما أن هذه الشراكة تُفضي إلى الجمع بين حلول "سالك" المتقدمة والخبرات الرقمية الرائدة لمنصة "تم".
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