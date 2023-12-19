قمة (AIM) للاستثمار 2024 تختتم بنجاح جولتها الترويجية في الصين

(MENAFN
- AIM Congress) أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) 18ديسمبر 2023: اختتمت اللجنة المنظمة لقمة (AIM) للاستثمار جولتها الترويجية في الصين والتي تأتي ضمن حملة ترويجية وتسويقية كبرى لفعاليات دورتها الثالثة عشرة. بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين.
تقام قمة (AIM) للاستثمار تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي)، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل.
وانطلقت الحملة الترويجية من خلال مكاتب القمة التمثيلية في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، وعبر المشاركة في العديد من المعارض والفعاليات الاستثمارية العالمية والإقليمية والمحلية، بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية بما يستهدف المشاركين والزوار المُهتمّين من مختلف قارات العالم.
تهدف الحملة إلى الترويج لقمة (AIM) للاستثمار "ملتقى الاستثمار السنوي" سابقًا، منصة الاستثمار الرائدة عالميًا، والتي تجمع نخبة القادة وصناع القرار حول العالم لبحث ومناقشة وتبادل الخبرات والتجارب والآراء حول كيفية التصدي لتحديات الاستثمار وإعادة تشكيل مشهد التجارة والاستثمار العالمي، وصولًا إلى اقتصاد عالمي مزدهر ومستدام.
وأكد داوود الشيزاوي رئيس قمة (AIM) للاستثمار ومؤسسة (AIM) العالمية، على الدور الحيوي والهام الذي تواصل القمة تأديته لتعزيز التواصل بين القادة العالميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الاستثمار، وتحفيز التعاون والعمل المشترك، لتسليط الضوء على المستجدات في المشهد الاستثماري العالمي، والخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية. كما أشار إلى عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط بين الإمارات والصين وإمكانية تحقيق المزيد من النمو والتعاون.
وأسفرت الحملات الترويجية عن عقد مجموعة من الاجتماعات مع عدة جهات حكومية ومؤسسات ومنظمات دولية في قوانغتشو، تشوانتشو، شيامن، بكين، حيث تمحورت المناقشات مع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في قوانغدونغ حول بحث سبل التعاون في المجال بين المصانع الصينية والشركات الإماراتية.
كما تضمنت الحملة اجتماعات مع ممثلي غرفة تجارة هونج كونج (HKCCO) وغرفة شنجن العامة، وسلطت المناقشات الضوء على التعريف ببيئة الاستثمار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، وبحث إمكانية إبرام شراكات في المجال.
وفي تشوانتشو تم الاجتماع مع الممثلين المحليين للمدينة، الذين أعربوا عن رغبتهم في المشاركة بقمة (AIM) للاستثمار 2024، لتعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات الاستثمار وفي صناعة البتروكيماويات على وجه الخصوص.
وشهدت الحملة الترويجية في بكين تعاونًا مع المفوضية الأوروبية الصينية، وشركة Yinke للمحاماة، والمركز الصيني للتدريب على العلوم والتكنولوجيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.
وأعربت العديد من الجهات عن اهتمامها بالمشاركة في الدورة الثالثة عشرة من قمة (AIM) للاستثمار، كما تم بحث سبل التعاون والعمل المشترك، فضلًا عن توقيع مذكرات تفاهم.
ووفقاً لتقارير وزارة الاقتصاد تعد الصين ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بقيمة 23.3 مليار درهم إماراتي (6.3 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2020. ويمثل هذا الرقم 5٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. وتركز هذه الاستثمارات في المقام الأول على قطاعات التجارة والمالية والتأمين والعقارات، مما يظهر تنوع وقوة الروابط الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين في عام 2022 إلى ما يقرب من 284 مليار درهم، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 27% عن عام 2021 ونمواً مذهلاً بنسبة 80% مقارنة بعام 2018. وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للصين، حيث تمثل 30% من إجمالي تجارة الصين غير النفطية مع الدول العربية.
ومن المتوقع أن تجذب فعاليات قمة (AIM) للاستثمار لعام 2024 والتي 5تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) جمهورًا متنوعًا، يشمل الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأكاديمية من جميع أنحاء العالم. للمشاركة في مناقشات هادفة، والتواصل، واستكشاف آفاق الاستثمار في مختلف القطاعات.
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