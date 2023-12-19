العربية للسيارات تُثبت التزامها بتعزيز تجربة العملاء من خلال إطلاق خدمة النقل المجانية في مركز الصيانة في ديرة

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 ديسمبر 2023: انطلاقًا من التزامها بتعزيز تجربة العملاء، أعلنت العربية للسيارات الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن إطلاقها خدمة النقل المجانيّة للعملاء في مركز الصيانة في منطقة ديرة في دبي. وتأتي هذه المبادرة كدليل على حرص العربية للسيارات على وضع رضا العملاء في مقدمة الأوليات، وتمثّل تجسيدًا واقعيًا لفلسفة الشركة المتمركزة حول توفير خدمة مثالية للعملاء من لحظة دخولهم صالة العرض أو مركز الخدمة وحتى خروجهم منها.
وتقدّم العربية للسيارات خدمة النقل المجانيّة لملّاك سيارات نيسان وإنفينيتي ليستمتعوا بحريّة التنقل بعد تسليم سياراتهم للصيانة الدورية في مركز الصيانة في ديرة، والذي يضم 70 منصّة للصيانة الميكانيكية، بما في ذلك مصاعد الخدمة السريعة، و6 منصّات للغسيل، و378 مكاناً لوقوف السيارات، و8 منصّات للخدمة السريعة التي تقدّم خلال 60 دقيقة فقط. كما يقدّم المركز المعروف بكفاءته قاعة انتظار واسعة تسمح للعملاء الاسترخاء وإنجاز عملهم أثناء الانتظار. وتسلّط هذه المبادرات والخدمات الضوء على جهود العربية للسيارات المستمرة في إعطاء الأولوية لرضا العملاء.
وتستمر العربية للسيارات في جهودها نحو تحقيق التميّز في مجال خدمة العملاء من خلال قراراتها ومبادراتها التي تخدم احتياجاتهم المتغيرة سعياً لبناء علاقات طويلة الأمد وكسب ثقتهم، مكملةً بذلك مسيرة طويلة من التقدّم والتطوّر.
تدعو العربية للسيارات الراغبين في الاستفادة من خدمة النقل المجانية للتحدّث مع مستشار الخدمة لدى مركز الصيانة في ديرة للحصول على الخدمة في أي وقت.
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