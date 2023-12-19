"بيجو لايف" Bigo Live تنظّم احتفالاً بفوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي

(MENAFN
- Golin Mena) الرياض، المملكة العربية السعودية: 19 ديسمبر 2023 – من دواعي فخر وسرور "بيجو لايف" Bigo Live، منصة البث المباشر الرائدة عالمياً، الإعلان عن إطلاق حدث بث مباشر مذهل واستثنائي بتاريخ 24 ديسمبر، الساعة 9 مساءً (بتوقيت السعودية) احتفالاً بفوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة معرض "إكسبو 2030" الفخم في الرياض. ويهدف هذا الحدث الحصري، الذي تتم استضافته من خلال الحساب الرسمي (معرف الحساب: MENABC1) على المنصة إلى الاحتفال بأجواء الفرح والفخر ومشاركة الشغف والإعجاب بالدور المحوري الذي لعبته المملكة العربية السعودية للفوز بحق استضافة هذا الحدث العالمي المرموق.
إن الانتصار المثبّت الذي أحرزته المملكة العربية السعودية مؤخراً للفوز بحق استضافة معرض "إكسبو 2030" هو دليل راسخ على رؤيتها المستقبلية والجهود الهائلة التي تبذلها من أجل تحقيق التقدم العالمي. وباعتبارها منصّة تواصل اجتماعي تُعنى بترسيخ وتعزيز التبادل الثقافي وتكريس مبدأ التنوّع، تستعد "بيجو لايف" Bigo Live لرفع مستوى الإثارة والترقّب وأجواء التشويق التي تحيط بهذا الإنجاز التاريخي المشرّف.
انطلق في رحلة ممتعة وملهمة مع "بيجو لايف" Bigo Live لاكتشاف ثراء ثقافة المملكة العربية السعودية وروح الابتكار والإبداع التي تميّز معرض "إكسبو 2030" العالمي. سيشهد حدث البث المباشر 4-6 من قادة الرأي البارزيين الرئيسيين من "بيجو لايف" Bigo Live، بما فيهم النجمة المتألقة "ريفا" Riva، (معرّف الحساب على "بيجو" BIGO: Riva36990)، وصانعة المحتوى المتميّزة ولديها أيضاً حساب رسمي على "سناب شات"Snapchat يضمّ أكثر من مليون متابع (معرف الحساب على Snapchat: Rivva.9). واليوم، تعود "ريفا" Riva لاستكشاف جوهر معرض "إكسبو 2030" العالمي. ومن خلال أعداد متابعيها الأوفياء على تطبيق "بيجو لايف" Bigo Live، تبرز "ريفا" Riva كدليل راسخ على مستوى الأهميّة الفائقة والاستثنائية التي يحظى بها هذا الحدث الكبير.
وتجدر الإشارة إلى أن حدث البث المباشر يعد بمناقشات ودردشات حوارية غنيّة وهادفة تشمل مجموعة من المواضيع، بما في ذلك لمحة عامة عن التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية، وإبراز التطورات الأخيرة التي تشهدها العاصمة الرياض، وتسليط الضوء على التصورات المتعمقة حول أهمية "إكسبو" الرياض والتجارب الشخصية حول تأثيره. بالإضافة لذلك، ستطرح "بيجو لايف" Bigo Live لعبة معلومات عامة داخل التطبيق خلال حدث البث المباشر، وستوفّر جوائز مذهلة لكل من يقدّم إجابات صحيحة، مما يعزّز التجربة التفاعلية للمشاهدين ويجعلها أكثر جاذبية وتشويقاً.
وفي إطار هذه الحملة، ستقوم Bigo Live بتخصيص صفحة حصرية مخصّصة لمعرض "إكسبو 2030" العالمي بعنوان: "احتفالات الرياض". ستتم دعوة المستخدمين من المنطقة للمشاركة في جلسات البث المباشر الرائعة والتي ستضم لوحات استعراضية تراثية وعروض فنيّة تقليدية ونقاشات تطلعيّة وغيرها المزيد. وفضلاً عن ذلك، ستقدّم "بيجو لايف" Bigo Live هدايا افتراضية ومزايا تفاعلية ذات طابع سعودي، وذلك لتشجيع المستخدمين على المشاركة بفاعلية والإشادة بالأهمية الثقافية لمدينة الرياض.
يأتي هذا الحدث تأكيداً على التزام "بيجو لايف" Bigo Live بتعزيز وإثراء النظام الإيكولوجي المتنوع والجذاب للمحتوى، وهو ما تمّ إبرازه بشكل أكبر من خلال فعالياته الحصرية التي تركّز على المملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن "بيجو لايف" Bigo Live كانت قد أطلقت سابقًا برنامج "حوافز صانعي المحتوى" قبيل انطلاق فعاليات موسم الرياض 2023 في المملكة العربية السعودية، الذي صُمّم لتمكين وتنمية قدرات صانعي المحتوى المذيعين والذي يُركّز أيضاً وبشكل كبير على الحرية الإبداعية، والشمولية، والدعم المستمر لمجتمع نابض بالحياة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت "بيجو لايف" Bigo Live حدث "يومنا سعودي"، والذي تم تصميمه احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وقد وحّد هذا الحدث المستخدمين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقدّم لهم فرصة الفوز بجوائز مذهلة، وشكّل قوة دافعة للتشجيع على مشاركة المزيد من المستخدمين في البث المباشر، واستعراض كنوز الثقافة والتراث الغنيين للمملكة العربية السعودية.
انضموا إلى "بيحو لايف" Bigo Live بتاريخ 24 ديسمبر لحضور حدث بث مباشر لا يُنسى، احتفالاً بالإنجاز الهائل الذي حققته المملكة العربية السعودية بفوزها بحق استضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي. فلنحتفل معاً بالثقافة والإبداع والتواصل الاجتماعي على هذه المنصّة العالمية، ولنقدّم معاً تراث وطابع المملكة العربية السعودية النابض بالحياة إلى العالم أجمع.
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