دايمنشن داتا تعلن عن تعيين بورجاك سويدان مديرًا تنفيذيًا لقيادة أعمال دايمنشن داتا في الشرق الأوسط

(MENAFN
- OAK Consulting) الإمارات العربية المتحدة، دبي – 18 ديسمبر 2023: أعلنت دايمنشن داتا، المزود الرائد لتقنيات وحلول تكنولوجيا المعلومات، عن تعيين بورجاك سويدان كمدير تنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط. يتبع بورجاك إداريًا للرئيس التنفيذي ألان تيرنلي جونز، ويتمتع بخبرة عميقة في قطاع تقنية المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط، تدعمه في تعزيز وتسريع نمو الشركة، حيث سيقود دمج أعمال دايمنشن داتا و إن تي تي داتا في المنطقة.
في تعليقه على التعيين قال ألان تيرنلي جونز، الرئيس التنفيذي لشركة دايمنشن داتا: "تمثل منطقة الشرق الأوسط جزءًا هامًا من استراتيجية النمو لدى إن تي تي، فيما نواصل دعم التحول الرقمي لعملائنا بالمنطقة. وبحسب توقعات آي دي سي، فمن المتوقع أن تصل قيمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 38.1 مليار دولار في العام 2027. يجلب بورجاك خبرة واسعة ومعرفة قيّمة حول ديناميكيات المنطقة، ويتمتع بقدرات فريدة لقيادة أعمالنا من أجل تحقيق نمو استثنائي."
من جانبه قال بورجاك سويدان: "يسعدني الانضمام إلى دايمنشن داتا في فترة حيوية تنضم فيها الشركة إلى إن تي تي داتا، واتطلع إلى قيادة هذا التحوّل في أسواق المنطقة الديناميكية. لطالما قدمت دايمنشن داتا المنتجات والخدمات المتقدمة لمساعدة عملائها في مسيرة التحول الرقمي، وسيتركز عملنا في المنطقة على بناء الأسس المتينة وتسريع النمو من خلال محفظة متنوعة وتوفير الحلول المتقدمة في التطبيقات وتكامل الشبكات والأمن السيبراني والبنية السحابية وحوسبة الحافة وإنترنت الأشياء. وسنواصل توفير الحلول المبتكرة القائمة على أحدث التقنيات في جميع القطاعات بالمنطقة بفضل دعم عملائنا وشركائنا وموظفينا الموهوبين."
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