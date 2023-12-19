"فورد بيرفورمانس موتورسبورتس" يتحضّر لمشاركة موستانج GT3 الأولى في سباق رولكس 24 في دايتونا

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، 19 ديسمبر 2023: بينما يتحضّر فريق فورد بيرفورمانس لسنة مليئة بالفعاليات الرياضية، يستعدّ فريق موستانج GT3 لأول سباق في العام 2024، وهو رولكس 24 في دايتونا. وكانت الكاميرات خلف الكواليس طوال الوقت لالتقاط أفضل اللحظات والتحديات التي واجهت الفريق خلال فترة الاختبارات، والتي أنتجت هذه السلسلة الوثائقية بعنوان «ثبات موستانج».
التفاني في التقاط أفضل اللحظات
من أمطار سيبرينغ إلى حرارة برشلونة ومن شمال إنجلترا إلى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، عمل الفريق على تطوير موستانج GT3 الجديدة لظهورها لأول مرة في يناير على حلبة رولكس 24 الشهيرة في دايتونا، حيث تابعت الكاميرات تقدمهم وتجاوزهم لتحديات التصميم والأداء.
في هذه السلسلة المكونة من 5 حلقات والتي ستعرض ابتداءً في 15 ديسمبر، سنتعرف على آراء السائقين والفريق الذي تتمثل مهمتهم في إيصال موستانج GT3 إلى المستوى المطلوب مع المهندسين والمصممين وصانعي المحركات والفنيين. لذلك عملت فورد على تصوير رحلة تطوير موستانج GT3 حيث تستعد لسباق الماراثون مع التركيز على تطوير الجسم (الهيكل والانسيابية الهوائية) والقلب (المحرك) والعقل (فريق موستانج GT3)، حيث ستوثق الحلقة الخامسة أول ماراثون لنا، وهو رولكس 24 في دايتونا.
يعرض هذا الفيلم الوثائقي أبرز اللحظات التي تجاوز بها الفريق أهم العقبات بينما يتسابق الفريق ليكون جاهزاً لسباق "مرتين على مدار الساعة" في يناير على مضمار دايتونا.
اقتباسات
«نشارك في السباقات لأسباب عديدة، وليس فقط من أجل الفوز والارتقاء بعلامتنا التجارية. هذه هي الذكرى السنوية الستين لموستانغ في عام 2024، ولا يمكنني التفكير في طريقة أفضل للاحتفال بأيقونة الأداء العالمية من اختبارها في أقسى البيئات. أنا فخور بالفريق المذهل الذي حقق هذا الإنجاز، ويحتفل هذا الفيلم الوثائقي بتفانيهم وعملهم الجاد».
مارك روشبروك، المدير العالمي, فورد بيرفورمانس موتورسبورتس
«تعرض هذه السلسلة الوثائقية المكونة من 5 حلقات الجهد المذهل الذي يتطلبه لنقل موستانج GT3 من فكرة إلى واقع. قام فريق التصوير بعمل رائع وجهد كبير لالتقاط لحظات التفاني والعمل الشاق الذي يتطلبه الاستعداد للنجاح على المضمار».
سكوت بارتليت، مدير تسويق السيارات الرياضية العالمية, فورد بيرفورمانس
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