احتفل بروح الكرم والعطاء مع قسائم هدايا شفروليه من شركة الكندي للسيارات

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- Golin MENA) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 18 ديسمبر 2023: تنضم شركة الكندي للسيارات، الوكيل الرسمي لشفروليه في دبي والإمارات الشمالية منذ عام 2008، إلى احتفالات اليوم الوطني الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة بعروض خاصة لا تفوت.
وفي هذا العام، تدعو دولة الإمارات العربية المتحدة كل من يعتبرها موطنًا لهم للتكاتف معًا لابتكار إمكانيات غد مزدهر ومنصف ومستدام. وباعتبارها داعمًا ثابتًا للجهود الجماعية التي تبذلها الدولة نحو مستقبل مستدام، تحتفل الكندي للسيارات بهذا اليوم التاريخي من خلال تقديم قسائم هدايا لمشتري شفروليه المحتملين بقيمة تصل إلى 10,000* درهم على طرازات محددة.
بمجرد أن تصبح عضوًا في عائلة شيفروليه، ستحتضن تراثًا يمتد لـ 100 عام من الحماية ورعاية الآخرين والتكنولوجيا المتطورة. تعتبر شيفروليه أكثر من مجرد منتج للسيارات والشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي؛ تعد الجودة والسلامة والابتكار جزءًا أساسيًا من كل مركبة من مرافق التصنيع الخاصة بالشركة. في الفترة من 22 نوفمبر إلى 31 ديسمبر، سيكون عملاء الكندي للسيارات الذين يرغبون في استكشاف عالم شيفروليه وشراء أحد موديلات شيفروليه التالية مؤهلين للحصول على قسائم هدايا رقمية لإنفاقها في الوقت الذي يناسبهم.
شيفروليه تاهو RST، PREMIERE وZ71 – تتمتع تاهو 2023 مليئة بالجرائة من كل زاوية وتوفر قيادة ممتعة ولديها قوة لا يستهان بها. لا يُطلق عليها اسم سيارة تاهو الأكثر تنوعًا وتطورًا على الإطلاق من فراغ. البراعة الميكانيكية المذهلة والحضور المسيطر والإحساس الحاد بالأناقة تجعل تاهو 2023 واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم تميزًا على الطريق. سيكون مشتري شفروليه تاهو RST وPREMIERE وZ71 حتى 31 ديسمبر مؤهلين للحصول على قسيمة هدية رقمية بقيمة 5,000 درهم.
شيفروليه سيلفرادو - تواصل شاحنة شيفروليه الأكثر محط إعجاب العملاء الجدد والمخلصين الذين يرغبون في السيطرة على الكثبان الرملية والسيطرة على الطريق بأسلوب لا مثيل له. وقد تم تعزيز قوتها الهائلة من خلال أحدث التقنيات والتصميم الداخلي الحديث والأنيق وقائمة طويلة من ميزات السلامة المعززة للشعور بالأمان والتي تجعل من سيلفرادو رفيقًا جريئًا وشجاعًا سواء على الطريق أو خارجه. سيكون مشتري سيارة شيفروليه سيلفرادو مؤهلين للحصول على قسيمة هدية رقمية بقيمة 5,000 درهم حتى 31 ديسمبر.
شيفروليه كورفيت – مع كورفيت ستينغراي 2023، يستمر الأفضل بالتألق. هذه التحفة الفنية ذات المحرك الوسطي هي أقوى سيارة ستينغراي تم إنتاجها على الإطلاق. إنها ذكية للغاية ومنحوتة بشكل جميل مع ديناميكيات هوائية قوية، وهي تخترق الهواء بقوة واتزان ودقة استثنائية. تم إنشاء كورفيت ستينغراي لرفع مستوى ثقة السائق. سيكون مشتري سيارة شيفروليه كورفيت مؤهل للحصول على قسيمة هدية رقمية بقيمة 10,000 درهم حتى 31 ديسمبر.
شيفروليه كامارو ZL1 وSS وLT - لطالما حملت كامارو طابعاً للجرائة وشغفًا للعيش والشعور بالحرية. يسمح الجيل السادس من كمارو للسائقين بالقيام بذلك. أنيقة وسريعة ورشيقة، سواء كان الطريق منحنيًا أو مستقيمًا. بمجرد تجربة النطاق الكامل لأداء كمارو، ستفهم لماذا يمثل هذا العصر الذهبي للسيارات عالية الأداء. سيكون مشتري شفروليه كامارو ZL1 وSS حتى 31 ديسمبر مؤهلين للحصول على قسيمة هدية رقمية بقيمة 8000 درهم. وسيكون مشترو كامارو LT خلال نفس الفترة مؤهلين للحصول على قسيمة هدية رقمية بقيمة 4,000 درهم.
وتعليقاً على عروض اليوم الوطني 2023، قال مارك جينكينز، الرئيس التنفيذي لمجموعة الكندي للسيارات: “نحن في الكندي للسيارات نفخر بتجسيد الجوهر وجدان دولة الإمارات العربية المتحدة. لأكثر من نصف قرن، كان سعينا الدؤوب هو تقديم أرقى تشكيلة من السيارات الحديثة لعملائنا في البلاد، مما يضمن أنه التجربة لا تقل من التميز في مجال السيارات. انضم إلينا للاحتفال بهذا اليوم المميو للأمة بأكملها واغتنم الفرصة لمواصلة التسوق باستخدام قسيمة الهدايا الحصرية الخاصة بك أثناء القيادة بأسلوب شيفروليه الذي لا مثيل له.
* سيتم إصدار رمز لعملاء الكندي للسيارات لقسيمة هدايا رقمية بالقيمة المقابلة من قبل الصرافين أثناء عملية إصدار الفواتير. العرض ساري من 22 نوفمبر إلى 31 ديسمبر.
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