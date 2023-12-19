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وزير التربية والتعليم يستقبل النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

12/19/2023 8:17:38 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وتم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، واستعراض عدد من المبادرات الداعمة للاستثمار في قطاع التعليم.

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