وزير التربية والتعليم يستقبل النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

وزير التربية والتعليم يستقبل النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
التاريخ
12/19/2023 8:17:38 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وتم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، واستعراض عدد من المبادرات الداعمة للاستثمار في قطاع التعليم.
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