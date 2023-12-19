29 جنديا إسرائيليا مصاب بغزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد جيش الاحتلال الاسرائيلي إصابة 29 جنديا في معارك غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط اشتباكات بين جنود الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في محاور مختلفة من قطاع غزة.
وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بوقت مسبق أن أكثر من 2800 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع منذ بداية الحرب على غزة.
وكانت رئيسة قسم التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت إن 18% من الجنود الإسرائيليين المصابين يعانون من أعراض نفسية.
MENAFN19122023000208011052ID1107625685
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.