29 جنديا إسرائيليا مصاب بغزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News)أكد جيش الاحتلال الاسرائيلي إصابة 29 جنديا في معارك غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط اشتباكات بين جنود الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في محاور مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بوقت مسبق أن أكثر من 2800 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع منذ بداية الحرب على غزة.وكانت رئيسة قسم التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت إن 18% من الجنود الإسرائيليين المصابين يعانون من أعراض نفسية.