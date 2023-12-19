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ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 19667

12/19/2023 8:14:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 19 ألفا و667 شهيدا و52 ألفا و586 مصابا.
ويستمر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 72 على التوالي مستهدفا منازل ومدارس ومراكز صحية تؤوي مدنيين .




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