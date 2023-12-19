ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 19667

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 19667
التاريخ
12/19/2023 8:14:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 19 ألفا و667 شهيدا و52 ألفا و586 مصابا.
ويستمر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 72 على التوالي مستهدفا منازل ومدارس ومراكز صحية تؤوي مدنيين .
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