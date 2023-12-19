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الاحتلال يقتحم جلبون شمال شرق جنين

12/19/2023 8:14:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية جلبون شمال شرق جنين.


وقالت مصادر أمنية لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جلبون ونشرت فرقة مشاة وشنت حملة تمشيط وتفتيش داخل أحياء القرية، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات .

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