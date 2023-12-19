الاحتلال يقتحم جلبون شمال شرق جنين
التاريخ
12/19/2023 8:14:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية جلبون شمال شرق جنين.
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جلبون ونشرت فرقة مشاة وشنت حملة تمشيط وتفتيش داخل أحياء القرية، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات .
MENAFN19122023000208011052ID1107625683
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.