القسام تشتبك مع 12 صهيونياً .. وتبث فيديو لاستهداف آلية إسرائيلية

القسام تشتبك مع 12 صهيونياً .. وتبث فيديو لاستهداف آلية إسرائيلية
التاريخ
12/19/2023 8:14:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بثت كتائب القسام مشاهد لاستهداف جرافة صهيونية من نوع D9 بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة
كما واعلنت ان مقاتليها اشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة قوامها 12 جنديًا بالأسلحة الرشاشة ومن ثم استهداف القوة التي جاءت لإنقاذهم بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح
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