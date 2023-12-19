Tuesday, 19 December 2023 05:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام تشتبك مع 12 صهيونياً .. وتبث فيديو لاستهداف آلية إسرائيلية

12/19/2023 8:14:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بثت كتائب القسام مشاهد لاستهداف جرافة صهيونية من نوع D9 بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة

كما واعلنت ان مقاتليها اشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة قوامها 12 جنديًا بالأسلحة الرشاشة ومن ثم استهداف القوة التي جاءت لإنقاذهم بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح

MENAFN19122023000208011052ID1107625682

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث