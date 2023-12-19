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مندوبا عن الملك وولي العهد.. رئيس الديوان الملكي يقدم واجب العزاء لعشائر البلوي

12/19/2023 8:14:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي في تشييع جثمان المرحوم أحمد عطا كنيعان البلوي، شقيق مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو لي العهد لأسرة وذوي الفقيد ولعموم عشائر البلوي، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.




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