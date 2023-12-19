مندوبا عن الملك وولي العهد.. رئيس الديوان الملكي يقدم واجب العزاء لعشائر البلوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي في تشييع جثمان المرحوم أحمد عطا كنيعان البلوي، شقيق مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو لي العهد لأسرة وذوي الفقيد ولعموم عشائر البلوي، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.
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