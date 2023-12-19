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أول اتحاد قاري يطبق النظام.. تطبيق التسلل شبه الآلي بكأس آسيا

12/19/2023 8:00:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تثبيت نظام التسلل شبه الآلي في جميع مباريات كأس آسيا، ليصبح أول اتحاد قاري في العالم يطبق هذا النظام ببطولات المنتخبات.

وتقام كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "الحكام الآسيويين أكدوا مكانتهم عالمياً، وسوف يسهم تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في ارتقاء مستواهم".

وأضاف: "الاتحاد الآسيوي مصمم على تعزيز مكانته التحكيمية الرائدة عالميا، من خلال تبنّي أحدث المبادرات التكنولوجية، وتطبيق نظام حكم الفيديو المساعد بالكامل في جوهرة بطولات آسيا".

وخضع نظام التسلل شبه الآلي لاختبارات مكثفة، وذلك بحسب نظام وقواعد "فيفا" التي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم، ويستخدم النظام 13 كاميرا متخصصة، توزع بشكل استراتيجي لتحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وتحديداً موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه المؤثرة على قرار التسلل.

وسوف يسهّل تطبيق هذه التكنولوجيا فحص المواقع بدقة وسرعة، باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ ينبه حكم الفيديو عند احتمال وجود لاعب في موقع تسلل فور استلامه الكرة، للتدقيق.

ومن خلال تدقيق خطوط التسلل التي يضعها النظام في كل لحظة، فإن القرار النهائي يتطلب مصادقة حكم الفيديو المساعد، قبل إخطار حكم الساحة، ليتخذ القرار النهائي في الملعب.

وتستخدم القيم ذاتها التي طبقت في عملية صنع القرار، لصناعة تصميم ثلاثي الأبعاد، يتم عرضه على الشاشات العملاقة في ملاعب كأس آسيا قطر، لتزويد القنوات الناقلة بما يضمن مشاهدة الحدث بشفافية.

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