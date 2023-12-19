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لتحقيق العدالة.. الاتحاد الإسباني يقرر نشر المحادثات بين حكام الساحة وتقنية الفيديو

12/19/2023 8:00:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، نشر محادثات حكم الساحة مع تقنية الفيديو في الفترة المقبلة، لتحقيق العدالة والشفافية بشكل أكبر في المسابقات المختلفة.

وأشار الاتحاد الإسباني في بيان رسمي بالتنسيق مع رابطة الليغا، إلى البدء في نشر الصور والتسجيلات الصوتية للمحادثات بين حكم الساحة وتقنية الفيديو خلال مراجعة الحالات.

وسيبدأ تطبيق هذا الأمر اعتباراً من السوبر الإسباني في نصف النهائي يومي 10 و11 يناير 2024، وفي النهائي يوم 14 من الشهر نفسه.

وأكد الاتحاد الإسباني، إنه سيتم نشر الصور والتسجيلات الصوتية بعد انتهاء كل جولة خلال بطولة الدوري، لتوفير الشفافية أمام الجماهير وفهم قرارات الحكام بشكل أفضل.

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