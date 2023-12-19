ختام مميز لأولمبياد «الشارقة الدولي للشطرنج»

في أجواء حماسية مميزة وروح تنافسية عالية وتفاعل جماهيري كبير اختتم أمس أولمبياد «ألف الدولي للشطرنج»، والذي يعد أكبر تجمع للشطرنج على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، ونظمته مجموعة ألف العقارية في منطقة الممشى بالشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 25 دولة، وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وحضر حفل الختام عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والمهندس وهيب جعفر الزرعوني الأمين العام للنادي، وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف (الراعي الرسمي للأولمبياد)، وعدد كبير من المشاركين والمتابعين وزوّار الممشى.

وتم تكريم الفائزين في المسابقات المختلفة للأولمبياد الذي تضمن بطولات شطرنجية متنوعة على مدار 22 يوماً، ضمت مجموعة كبيرة من الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الواعدين والهواة بالإضافة إلى مشاركة طلبة المدارس والجامعات ولاعبي الأندية الناشئين ومحبي لعبة الشطرنج من الزوار وسكان الممشى، كما تضمن الأولمبياد العديد من الفعاليات الثقافية والمجتمعية أهمها احتفالات عيد الاتحاد 52 وأمسية ثقافية للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية ومسابقات ثقافية وترفيهية متنوعة.

وشهدت النسخة الجديدة من الأولمبياد إقامة أربع بطولات رئيسية في مقدمتها بطولة سوبر ستار، بمشاركة أربعة أساتذة دوليين كبار هم، الصيني يو يانجي، والهنغاري سنان ساجيروف، والهندي نيهال سارين، إلى جانب الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبدالرحمن، وبعد 10 أيام من الإثارة والتحدي بين الأساتذة الأربعة خاضوا خلالها 24 جولة موزعة على ثلاث بطولات وفق أنظمة لعب مختلفة، حيث حقق يو يانجي لقب بطولة سوبر ستارز الدولية للشطرنج بعد تفوقه في المجموع العام برصيد 52 نقطة، وجاء بالمركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير الهندي نيهال سارين برصيد 45 نقطة، فيما جاء سالم عبدالرحمن بالمركز الثالث برصيد 38 نقطة، وحل سنان ساجيروف بالمركز الرابع برصيد 33 نقطة، وبلغت قيمة الجوائز المالية لهذه البطولة 55 ألف درهم.

كما أقيمت بطولة ستارز المفتوحة للشطرنج وشارك فيها 194 لاعباً ولاعبة وأحرز لقبها الدولي الفلبيني ماركوس مارفن، وجاء ثانياً الدولي الهندي محمد دلشاد، فيما حل ثالثاً الدولي سعود بدر حوير الزرعوني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، كما نظمت بطولة عيد الاتحاد بمشاركة 35 لاعباً مواطناً وجاء بالمركز الأول الدولي سيف أحمد الزرعوني وحل ثانياً الدولي سعود جابر الزرعوني فيما جاء ثالثاً الدولي زايد سلطان الطاهر، واختتم الأولمبياد منافساته ببطولة الفيوتشر وشارك فيها 248 لاعباً ولاعبة من البراعم والناشئين ولاعبي مدارس الدولة وجاءت نتائجها على النحو التالي: جاء بالمركز الأول الهندي تاكش شارما، وحل ثانياً خليفة محمد الحمادي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وجاء بالمركز الثالث الأرميني ميكائيل مارجريان، كما تم تكريم 60 لاعباً ولاعبة من المواهب الواعدة ومن طلبة المدارس والجامعات في مختلف البطولات، وشهد الأولمبياد إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والمجتمعية ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد 52، والذي تزامن مع موعد إقامة الأولمبياد، وهدفت إلى إبراز الجانب السياحي والحضاري للإمارة ودور الشارقة كعاصمة للثقافة العربية والإسلامية.

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