إصابة 5 أشخاص في حادث تدهور مركبة في منطقة الروية نتيجة القيادة بطيش وتهور والاستعراض

أصيب خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً بإصابات متفاوتة، في حادث تدهور مركبة نتيجة القيادة بطيش وتهور والاستعراض في منطقة رملية بالروية في دبي.

وتفصيلاً قال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنه عند الساعة 21:00 من مساء الاثنين، انتقلت الدوريات المرورية بعد تلقيها لبلاغ عن وقوع حادث تدهور مركبة في منطقة الروية، وفور الوصول تبين بأن قائد المركبة المدعو (م.ع.م) إماراتي الجنسية يبلغ من العمر 19 عاماً، قام بقيادة المركبة بطيش وتهور والقيام بأعمال الاستعراض في الساحة الرملية بمنطقة الروية وأثناء الانحراف المفاجئ للمركبة تدهورت، ما أدى إلى إصابة سائقها وأربعة أشخاص آخرين كانوا برفقته بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولفت اللواء سيف المزروعي، إلى انتقال خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير إلى موقع الحادث للمعاينة وجمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما عملت فرق العمل على تحريك ونقل المركبة المتضررة من الحادث.



وحذر اللواء سيف المزروعي، من خطورة القيام بالحركات الطائشة والقيادة بتهور

يؤدي لوقوع حوادث التدهور والدهس وتعريض الركاب ومرتادي المناطق الصحراوية إلى خطورة الإصابات البليغة وفقدان الأرواح، داعياً الى تجنب القيادة بالقرب من أماكن الأسر وتجمع العائلات التي تقوم بالتخييم أو قضاء الوقت في تلك المناطق حفاظاً على حياتهم وعدم إزعاجهم.



كما ناشد الأسر حماية أبنائها من مصير مظلم، بسبب تركهم يعبثون بمركبات تتحول إلى أدوات قتل في الصحراء والطرق العامة.

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