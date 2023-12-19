تغريم «مونسانتو» 857 مليون دولار بسبب «ملوّثات أبدية» في منتجاتها

أمر القضاء الأمريكي شركة «مونسانتو» التابعة لمجموعة «باير» الألمانية العملاقة، بدفع 857 مليون دولار كتعويض لطلاب وأولياء أمور متطوعين في مدرسة تعرضت لمركّبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، أو ما يُسمى بالملوّثات «الأبدية».

وفي رد أرسلته إلى وكالة فرانس برس، أشارت «مونسانتو» إلى رغبتها في استئناف هذا القرار، كما فعلت في قضايا أخرى تتعلق بالمدرسة نفسها، «مركز سكاي فالي التعليمي» في مونرو بولاية واشنطن (شمال غرب).

وكان خمسة تلاميذ سابقين واثنان من أولياء أمور تلامذة سابقين قد رفعوا دعوى قضائية في مقاطعة كينغ، وهي منطقة قضائية تضم سياتل، قائلين إن تعرضهم لمركّبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور الموجودة في معدات الإنارة في المدرسة سبّب لهم مشكلات صحية.

وقد اتُّخذت بالفعل قرارات عدة بشأن معلمين آخرين وطلاب وأولياء أمور في المدرسة نفسها، مع تعويضات بمئات الملايين من الدولارات.

وقد أشارت «مونسانتو» في مناسبات عدة إلى أنها توقفت عن إنتاج مركّبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، المستخدمة أساساً لمنع خطر نشوب حريق، منذ عام 1977، أي قبل حظرها من الحكومة الأمريكية في عام 1979.

وقال محامي المدعين السبعة فيليكس لونا أثناء مرافعته في المحاكمة، إن المجموعة «لم تحذر أحداً قط من أن (مركّبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور) ستعمّر فترة أطول من المنشآت التي رُكّبت فيها».

وأضاف، بحسب نص المداولات القضائية «لم يحذّروا المدعين أبداً من أن هذه المركّبات عندما تدخل الجسم، فإنها تبقى فيه مدى الحياة، وأنها تسبب بتلف الأعصاب، وتشكّل خطراً على صحة الأشخاص الذين يتعرضون لها».

خلال المحاكمة، ركزت شركة «مونسانتو» على أن سلطات المدرسة كانت تتلقى بانتظام تنبيهات منذ تسعينات القرن الماضي، إلى الحاجة لاستبدال الإضاءة.

وتواجه مجموعة المنتجات الزراعية الكيميائية إجراءات قانونية أخرى مرتبطة بآثار ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

وفي الرد الذي أرسلته إلى وكالة فرانس برس، أشارت شركة مونسانتو إلى أنه تمت تبرئتها بالفعل في قضايا عدة.

وحُكم على الشركة التي اشترتها «باير» عام 2018 إثر صفقة بقيمة 63 مليار دولار، مرات عدة بتعويض أشخاص كانوا على احتكاك بمبيد «راونداب» العشبي المثير للجدل، والذي يعتمد على الغليفوسات.

في منتصف نوفمبر، فرضت هيئة محلفين في إحدى المحاكم في ولاية ميسوري (وسط الولايات المتحدة) على شركة مونسانتو دفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح ثلاثة أمريكيين أصيبوا بسرطان الغدد الليمفاوية غير الهودجكينية بسبب سنوات من استخدام مبيد «راونداب».

كما استأنفت المجموعة حكم الإدانة هذا.

وبحسب مجموعة «باير»، تم حل 113 ألفاً من أصل 165 ألف دعوى قضائية تقريباً ضد شركة مونسانتو على صلة باستخدام مبيد الأعشاب الضارة حُلت أو اعتُبرت غير صالحة للنظر فيها.

وفي يونيو 2020، توصلت شركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية العملاقة إلى اتفاق ود يغطي، وفق الشركة، حوالى 75 % من الإجراءات البالغة 125 ألفاً التي كانت قيد التنفيذ آنذاك.

وتنص الصفقة على دفع مبلغ إجمالي يتراوح بين 10.1 و10.9 مليارات دولار.

كما خصصت شركة باير 400 مليون دولار لتعويض الأشخاص الذين تعرضوا لمبيد أعشاب آخر، وهو «ديكامبا»، و820 مليون دولار للنزاعات المرتبطة بمركّبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

وفي عام 2021، خصصت الشركة مبلغاً إضافياً قدره 4.5 مليارات دولار لإدارة هذه الإجراءات، ليصل إجمالي المبالغ المدفوعة في هذا الإطار إلى أكثر من 16 مليار دولار.

وتشكك باير في الضرر المنسوب لمادة الغليفوسات.

وقد تم تصنيف هذه المادة في عام 2015، على أنها «مادة مسرطنة محتملة» من جانب الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

من جهتها، أشارت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية إلى أنها لم تحدد أي «مجال قلق حاسم» لدى البشر أو الحيوانات أو في البيئة من شأنه أن يمنع الترخيص باستخدام مبيد الأعشاب، رغم إقرارها بنقص البيانات في هذا المجال.