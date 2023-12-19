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«بيورهيلث» تعلن عن هيكل إداري جديد قبل الإدراج غداً

12/19/2023 8:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة «بيورهيلث» القابضة، عن تغييرات استراتيجية ضمن فريق الإدارة العليا، في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة للإدراج
غداً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال فرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «بيورهيلث»: «يسرني أنا ومجلس الإدارة الإعلان عن قبول شايستا آصف منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث». وتعد شايستا آصف إحدى أبرز القادة الاستثنائيين في القطاع، حيث إنها تتمتع بمجموعة متنوعة من الخبرات وسجل حافل من الإنجازات والتميز في القطاع الصحي على المستوى العالمي. ونحن على ثقة أن خبراتها العميقة وقدراتها الاستراتيجية على إدارة العمليات بشكل فعال في الأسواق المتطورة والنامية، ستشكل دافعاً كبيراً لمجموعة «بيورهيلث» لفتح آفاق جديدة في قطاع الرعاية الصحية».

وفي إطار المنظومة الإدارية الجديدة، تم تعيين فرحان مالك، المؤسس لمجموعة «بيورهيلث»، في منصب العضو المنتدب. حيث سترتكز مسؤولياته على مواصلة تطوير أعمال «بيورهيلث» في الأسواق العالمية، وصياغة استراتيجيات فعالة، وضمان تقديم أفضل الخدمات للعملاء بما يحقق قيمة مضافة للمساهمين.

وحقق الاكتتاب العام الأولي لمجموعة «بيورهيلث» في سوق أبوظبي للأوراق المالية 3.62 مليارات درهم (986 مليون دولار)، متجاوزاً التوقعات نتيجة الاهتمام القوي من قبل المستثمرين. وقد تجاوزت تغطية الاكتتاب جميع الشرائح، حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 265 مليار درهم (72 مليار دولار).

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