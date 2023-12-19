«ألفابت» تعتزم تسوية نزاع «غوغل بلاي» بـ700 مليون دولار

تعتزم «ألفابت» دفع 700 مليون دولار لتعديل سياسات «غوغل بلاي»، بهدف تسوية دعاوى تزعم أن متجر تطبيقاتها سيطر بشكل غير قانوني على سوق تطبيقات نظام «أندرويد»، وتنهي بذلك قضايا احتكار رفعها المدعون العامون ومستهلكون في نحو 36 ولاية.

الاتفاق الذي ورد في مستند قدم للمحكمة، يقتضي إجراء تعديلات على سياسات «غوغل بلاي» تهدف إلى تقليل العراقيل أمام المنافسة في أسواق توزيع التطبيقات وخدمة المدفوعات.

الدعاوى، التي ضُمت إلى بعضها البعض في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، تمثل خطراً على إيرادات بمليارات الدولارات يدرها بيع التطبيقات وتوزيعها عبر منصة «غوغل بلاي».

وقال ويلسون وايت، نائب رئيس «غوغل» للشؤون الحكومية والسياسة العامة، في بيان إن هذه التسوية تقوم على اختيار «أندرويد» ومرونته، وتحافظ على حماية أمنية قوية، وتحمي قدرة غوغل على المنافسة مع مطوري أنظمة التشغيل الأخرى، وتستثمر في منظومة أندرويد للمستخدمين والمطورين.

وأيدت لجنة محلفين فيدرالية في سان فرانسيسكو، هذا الشهر، الادعاءات التي ساقتها «إبيك غيمز» بعدم قانونية سياسات «غوغل بلاي» في توزيع التطبيقات، والمدفوعات، والرسوم.

وزعم المدعون العامون للولايات في الدعوى التي رفعوها في 2021 أن «غوغل» استخدمت تكتيكات ضد حرية المنافسة حتى تضمن عدم وجود خيار آخر أمام المطورين للوصول إلى المستخدمين إلا من خلال «غوغل بلاي».

وفي دعوى جماعية منفصلة رُفعت نيابة عن نحو 21 مليون مستهلك، اتُهمت «غوغل» بزيادة أسعار تطبيقات «أندرويد» بشكل مبالغ عبر تقاضي نسبة 30% من قيمة المعاملات عبر «غوغل بلاي».

وأعلنت «ألفابت» عن تسوية مبدئية مع الولايات والمستهلكين في سبتمبر الماضي، دون الكشف عن التفاصيل المالية. وأفاد المستند، الذي قُدم الاثنين، أن الولايات الخمسين كلها، والعاصمة، وإقليمين أمريكيين، انضمت إلى اتفاق التسوية. كانت شركة التكنولوجيا قد قامت بتسوية منفصلة للدعاوى التي أقامتها «ماتش غروب» قبيل جلسات المحاكمة ضد «إبيك» في سان فرانسيسكو، والتي بدأت في مطلع نوفمبر الماضي.

يترتب على هذه التسوية إنشاء صندوق مشترك بقيمة 630 مليون دولار لصالح المستهلكين، وآخر قيمته 70 مليون دولار لتسوية دعاوى الولايات بشأن الغرامات وتعويضات الاسترجاع ورد المكاسب غير المشروعة والرسوم.