7 احتفالات في القرية العالمية بتوقيتات 7 دول في رأس السنة الجديدة

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، احتفالاتها المتميزة بحلول العام الجديد مع ضيوفها هذا العام، حيث تدعو العائلات والضيوف للانضمام إليها ومشاركتها احتفالات رأس السنة الجديدة سبع مرات، والتي ستكون متزامنة مع احتفالات سبع دول من أنحاء العالم بدخول العام الجديد.

وستنطلق احتفالات القرية العالمية من المسرح الرئيس بإطلاق عروض الألعاب النارية المذهلة التي ستضيء أفق الوجهة، بدايةً بالعد التنازلي لدخول العام الجديد في الصين في تمام الساعة 8 مساءً، ومن تايلند في تمام الساعة 9 مساءً، وبنغلاديش في الساعة 10 مساءً، والهند في الساعة 10:30 مساءً، وباكستان في الساعة 11 مساءً، فيما ستجري أضخم الاحتفالات حينما تشير الساعة إلى منتصف الليل في الإمارات، وأخيراً مع تركيا في الساعة 1 بعد منتصف الليل.

وإلى جانب الفعاليات والعروض الترفيهية المتميزة والألعاب النارية الساحرة، يمكن للضيوف استكشاف أكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم، والاستمتاع بتجارب تسوق متميزة في أكثر من 3,500 منفذ للتسوّق، وما يزيد على 250 منفذاً متنوعاً لتناول ألذ المأكولات، والعروض الفنية التي يقدمها فنانون من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 195 من جولات الركوب الشيّقة والألعاب والوجهات الترفيهية المتنوعة، والتي تتيح جميعها للضيوف تجارب عائلية غامرة تأخذهم في رحلة بديعة إلى عالمٍ أكثر روعة.

وتفتح القرية العالمية أبوابها في تمام الساعة 4 مساءً، ومُدِّدت ساعات العمل حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل في الفترة الممتدة من 24 وحتى 30 ديسمبر، وحتى الساعة 2 بعد منتصف الليل يوم الأحد 31 ديسمبر 2023 الذي سيقتصر الدخول فيه على النساء والعائلات حصرياً، ليتسنى للضيوف الاستمتاع بجميع الاحتفالات التي تقدمها القرية العالمية بمناسبة قدوم العام الجديد.



