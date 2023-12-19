مضطرب يعيد رحلة للملكية كانت نحو لندن

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الثلاثاءإن رحلتها رقم 111 RJ والمتجهة إلى لندن على متن طائرة من نوع بوينغ 787 وتحمل 161 مسافرًا، اضطرت للعودة إلى مطار الملكة علياء الدولي بعد ٢٥ دقيقة من إقلاعها من المطار نفسه بسبب راكب مضطرب أحدث جلبة في مقصورة الركاب.

وأكدت الشركة أن إجراءاتها تلك جاءت من باب حرصها على سلامة ركابها وجريًا على عادتها في جدية التعامل مع مثل هذه الحالات وعدم التهاون بها. وشددت على أنها لم ولن تتهاون في أي أجراء أمني يتطلب اتخاذه لضمان ذلك.